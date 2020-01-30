Опера для крепостных, мезальянсы и насилие, кринолины-трансформеры: историки рассмотрели сериал «Крепостная»

Исторические фильмы и сериалы в последнее время пользуются большой популярностью среди зрителей. Нравятся им и экранизации жизней знаменитых людей, и исторических событий, и вымышленные истории, красиво вписанные в то или иное время. Не стал исключением и новый украинский сериал «Крепостная», который с 6 января идет на телеканале «Россия 1».

Описанные в сериале события происходят в Российской империи во второй половине XIX века. Главная героиня Катерина (Китти) — красивая, добрая и образованная девушка, крепостная богатого помещика и крестная дочь его жены.

Хозяин девушки — жестокий самодур, он отдаёт «Катьку» в подчинение такой же, как он, помещицы, а та пытается превратить жизнь девушки в ад.

Главные роли в «Крепостной» сыграли единокровная сестра актрисы Анны Ковальчук — Катерина Ковальчук («Ментовские войны 10», «Две сестры»), Михаил Гаврилов («Молодежка»), Станислав Боклан («Слуга народа», «Папик»), Юлия Ауг («Ученик», «Метод»).

История знала и женитьбы на крепостных, и издевательства над ними

На несколько вопросов о сюжете сериала и его соответствии реальной истории специально для нашего портала ответил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Евгений Викторович Анисимов.

— В истории крепостной России бывали ли случаи, когда крепостных растили как дворянок без каких-либо веских на то причин? Или это больше сказка?

— Нет, это не сказка. Части крепостных крестьян давали техническое образование, чтобы они использовали эти знания в сельском хозяйстве, но многим — интеллектуальное.

Делалось это в основном с прагматической целью. Например, Шереметьевы стремились создать хороший драматический, и оперный в том числе, театр. Поэтому крепостным давали музыкальное и сценическое образование, и культура этих людей была более высокой, чем у многих современных певиц.

В России известно более сотни крепостных театров, но эти люди всё равно оставались рабами. Конечно, были замечательные истории, например история Враничина. Он был крепостным графа Строганова (а по слухам — сыном кого-то из его родственников), тот отправил его учиться в Италию, за границу. Этот крепостной-вольноотпущенник в итоге построил Казанский собор в Петербурге.

Но, как бы то ни было, действительно помещики давали образование своим крепостным. Но не для того, чтобы выпустить их на свободу, а чтобы они занимались творческим трудом на благо и по прихоти хозяина.

Наглядный пример: артисты театра Шереметьева. Когда Прасковья Жемчугова стала женой графа и на сцене не появлялась, то Шереметьев распустил театр. Там было около 50-70 певцов и с ними обошлись очень грубо – распределили их по деревням, хотя они воспитывались не в деревне. Свободы они не получили.

— Были ли случаи, чтобы помещик женился на крепостной?

— Таких случаев очень много. Сожительство с крепостными девушками было обычным делом, многие помещики имели целые гаремы. Это такая отвратительная сторона крепостного права, показывающая, что женщина – это никто, просто пустое место. Крепостной крестьянин мог дать отпор, ценой своей жизни защитить себя, а женщина не могла.

С другой стороны, известны истории, в том числе вышеупомянутого Шереметьева, когда начинались романы. Эти романы могли долго длиться, и крепостные женщины становились хозяйками в имении, особенно если это был вдовствующий одинокий помещик. Например, у Аракчеева была возлюбленная, заправлявшая всеми его имениями. Она была такая стерва, что крепостные в конце концов ее убили.

Наконец, третий вариант, когда помещики, отбросив все правила, женились на крепостных. Это считалось мезальянсом, но тем не менее, дети их получали все права: чины, титулы и, самое главное, собственность.

Прасковья Жемчугова родила мальчика и она очень боялась с ним расставаться, просила не выносить его из комнаты, потому что знала, что таких детей иногда просто отсылают куда-то в дальнюю деревню. Она добилась своего – Шереметьев на ней женился и мальчик, которого назвали Дмитрием, официально стал наследником владения Шереметьева.

— Случаи изнасилования были частым явлением?

— Очень. Представьте только, один человек считал другого своей собственностью, живым предметом. Это приводило к ужасающим последствиям и информации о таких случаях сохранилось очень много, и страшно представить, сколько было случаев, о которых никто не узнал. Огромное количество девушек топились и вешались, потому что далеко не каждая могла вынести такое унижение.

— В сериале помещица издевается над своей крепостной – ее и плетьми били, и босиком она бежала 26 км, и в итоге ее живьем хоронят. Но она выжила.

— Издевательства над крепостными — дело обычное. В Псковской губернии одна помещица, разгневавшись на двух дворовых девочек-подростков из-за плохо вымытого пола, зимой отправила их на чердак. Когда их нашли, они, замерзшие до смерти, лежали обнявшись.

Оказалось, что помещица решила их просто попугать, но забыла вернуть, а никто из людей в имении ей не напомнил. Началось следственное дело. Ну, и что? Она столбовая дворянка, влиятельная женщина. Пожурили ее, и всё. А две человеческие жизни были невинно загублены.

— В сериале есть история крепостного, который сам себя выкупил и потом построил собственный заводик.

— Существовало несколько способов себя выкупить. Допустим, крепостные отпрашивались у хозяев и уходили на заработки в город. Естественно, он должен был платить помещику ренту.

Через какое-то время многие люди, оборотистые и толковые, знающие свое дело, зарабатывали себе хорошую репутацию. Они говорили: «Барин, я могу за себя заплатить сколько вы хотите». Разведав, сколько тот зарабатывает, тот назначал цену, к примеру, шесть тысяч.

И тот платил, причем не всегда отдавал последнее – у него на тот момент уже сто тысяч могло быть заработано. Эти люди выкупали себя, основывали производство, а в будущем иногда даже покупали имение того помещика, где они выросли.

— Многие поклонники «Крепостной» считают, что в середине XIX века в России не было возможности лечить сифилис?

— Особенно не было. Это была довольно распространенная болезнь, и она лечилась в основном с помощью тяжелых металлов – ртути, свинца. Лечение было не слишком эффективным и нередко встречались случаи четвертой степени заболевания, когда проваливался нос и прочее.

Это был ужас, который многих мужчин отпугивал от контактов с уличными женщинами. Лечение было довольно тяжелым и дорогим.

Как правило, те, кто заражался, они очень долго страдали. Происходили какие-то генетические изменения, рождались больные дети. Сифилис был распространен наряду с чахоткой, с туберкулезом, который тоже был неизлечим.Вспомним Антона Павловича Чехова, который тоже умер от чахотки, хотя, казалось бы, сам был врачом.

Мода на кринолины и шаль, как признак бедности

Фильм хвалят не только за актерскую игру, но и за прекрасное изображение эпохи — интерьеры усадьб и крестьянских изб, а также талантливо воссозданные костюмы той эпохи.

Разобраться в том, насколько наряды героев «Крепостной» соответствуют тому времени, порталу Teleprogramma.pro помогла Ася Аладжалова — историк моды, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз», автор блога «Мода в книгах».

Мы попросили Асю посмотреть на несколько кадров из сериала, где хорошо видна одежда героев, и прокомментировать их.

«Могу отметить, что у дамы здесь очень правильные рукава. Широкий рукав, от локтя, откидной. Внутри белая ткань с манжетом. Эти платья вообще кроились отдельно. К одному кринолину, к одной юбке могло быть 2-4 верха: один вечерний, один дневной, один с длинным рукавом, другой с коротким. Платья моделировались по ситуации. Возьмем платье, которое на картинке. Если это тонкая шерсть, то весной, в мае, в сентябре его могли носить без этого нижнего рукавчика. Потом в октябре его горничная могла пришить и платье становилось более «теплым». Слои оборок, украшения, дополнительные банты – все это пришивалось и отпарывалось в зависимости от степени нарядности образа. Если надо появиться, скажем, на именинах, то нашивалось максимальное количество всего, что можно было достать. Специально для этого события. Потом всё это могли отпороть, заменить лиф на другой, и уже в новом, упрощенном, образе поехать, к примеру, в Москву – навестить младшего сына в пансионе. Естественно, остановиться в дешевой гостинице, без большого количества горничных. То есть поддерживать образ простой небогатой дворянки. Остается тот же кринолин, тот же верх, но уже без ленточек, оборок».

«На этом фото героиня тоже в голубом платье с кринолином, но у нее рукава сделаны на манер барышни в коричневом. Здесь мы видим у нее шаль. В 1820-1830-е годы шали были очень дорогие. Позже, в 1850-е годы в Подмосковье и других регионах заводики тоже начали изготовлять шали. Цена снизилась, как и престиж. В то время шаль могла носить любимая горничная или очень бедная дворянская девочка, у которой в семье совсем всё плохо. В то время это считалось «модой двадцатилетней давности».

«На этом фото девушка в окружении крепостных в украинских костюмах стоит в кринолине, очень странном, с хвостами какими-то. Кринолин есть, все с ним нормально, но почему он так отделан – в венгерском стиле, почему он такой яркий и аляповатый? Похоже на то, что это сценический костюм. Возможно, там есть какая-то история по сюжету, объясняющая это».

«В кадре, где видна съемочная группа и белый фон, наряд девушки – это «Амазонка». Там было определенное расположение пуговиц, отделка тесьмой, под юбкой вполне могли прятаться брюки. Особенность наряда в том, что юбка шилась на целую треть длиннее, чем обычные юбки, чтобы прикрывать ноги женщины, когда она сидит в дамском седле. Тут действительно «Амазонка» достаточно длинная. На этой длинной юбке «Амазонки» была петля, в которую продевалась рука. Таким образом женщина придерживала юбку, чтобы не спотыкаться, когда она идет к лошади, садится в седло. «Амазонка» и шляпа цилиндр – это очень крутое сочетание. Я не знаю, какой достаток в семье героини, но такой наряд стоил действительно дорого».

«1856 год. В это время были очень широкие кринолины. На фото, где девушка в свадебном платье, мы видим сцену, напоминающую знаменитую картину Федотова «Сватовство майора». Мы с вами в жизни нечасто видим кринолины и нечасто ходим по музеям, чтобы на них посмотреть. Нам не с чем сравнивать. Поэтому для нас такие кринолины можно считать достаточно широкими и соответствующими модам 1850-х годов. Свадебные платья в это время шились из большого количества кисеи. Кисея – это полупрозрачная шелковая ткань. Как на той же картине. Мы видим кринолин и это соответствует 1856 году».

А вы пытались искать ошибки и несоответствия в сериале «Крепостная»?

СПРАВКА

Евгений Викторович Анисимов — советский и российский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, ординарный профессор, научный руководитель департамента истории НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской академии художеств. Научный руководитель Института Петра Великого при Институте культурных программ Санкт-Петербурга, научный руководитель Санкт-Петербургского международного культурно-исторического университета для соотечественников, проживающих за рубежом.

Ася Аладжалова — историк моды, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз», автор блога «Мода в книгах». Закончила филологический факультет МГУ.