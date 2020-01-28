«Доктор Кто» стал пышной темнокожей женщиной

Фанаты британского сериала «Доктор Кто» не знают, плакать им или смеяться. Дело в том, что в новой серии любимого проекта представили новый образ главного героя, Доктора. На этот раз персонажем сделали крупную темнокожую женщину, полный набор для тех, кто не в восторге от последних сезонов сериала.

Дело в том, что шоураннеры проекта сделали актрису Джо Мартин одним из воплощений главного персонажа. По сюжету одной из серии, основной Доктор, также в исполнении женщины Джоди Уиттакер, встречает себя же, но в другом облике, которая изначально представляется зрителям как экскурсовод из города Глостер.

Напомним, буквально на днях Джоди Уиттакер в разговоре с изданием EW заявила, что и в тринадцатом сезоне она будет исполнять главную роль. Актриса также смело заявила, что в момент выхода шоу в эфир мнение зрителей уже почти не имеет значения.