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«Доктор Кто» стал пышной темнокожей женщиной

Создатели сериала продолжают удивлять фанатов.

«Доктор Кто» стал пышной темнокожей женщиной
Кадр из сериала «Доктор Кто»

Фанаты британского сериала «Доктор Кто» не знают, плакать им или смеяться. Дело в том, что в новой серии любимого проекта представили новый образ главного героя, Доктора. На этот раз персонажем сделали крупную темнокожую женщину, полный набор для тех, кто не в восторге от последних сезонов сериала.

Дело в том, что шоураннеры проекта сделали актрису Джо Мартин одним из воплощений главного персонажа. По сюжету одной из серии, основной Доктор, также в исполнении женщины Джоди Уиттакер, встречает себя же, но в другом облике, которая изначально представляется зрителям как экскурсовод из города Глостер.

Напомним, буквально на днях Джоди Уиттакер в разговоре с изданием EW заявила, что и в тринадцатом сезоне она будет исполнять главную роль. Актриса также смело заявила, что в момент выхода шоу в эфир мнение зрителей уже почти не имеет значения.

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«Доктор Кто» стал пышной темнокожей женщиной
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