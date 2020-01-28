Съемочная группа «Эпидемии» чуть не отрезала северный поселок от цивилизации

Создатели популярного российского сериала «Эпидемия», доступного на онлайн-платформе PREMIER, рассказали сайту Teleprogramma.pro о сложностях во время съемок.

Оказывается, большая часть картины была снята не в павильонах, а на открытом воздухе. Причем, на дворе стояла зима и температура иногда опускалась до -26 градусов. Киношники боролись с отказывающей техникой, встречали волков и других диких животных, а также участвовали в устранении ЧП.

Главной локацией съемок стал поселок Маложма в Онежском районе в Архангельской области. Однажды создатели сериала развели костер на местном деревянном мосту, чтобы отыграть одну из сцен. Переправа оказалось такой слабой, что огонь прожег ее насквозь, но это был совсем не повод для веселья.

«Оказалось, что переправа располагалась на единственном пути к цивилизации, и ее пришлось быстро восстанавливать, чтобы не доставлять местным жителям неудобства», — рассказала исполнительный продюсер PREMIER STUDIOS Дарья Перуновская.

Но местные жители (в основном, пенсионеры) гневаться не стали, а наоборот, приняли киношников со всем радушием, даже активно снимались в массовке. Картина, которую иногда снимали вопреки обстоятельствам, получилась весьма интересной и захватывающей.

Напомним, сюжет рассказывает о страшном вирусе, который поразил Москву, люди живут в режиме постапокалипсиса, сражаясь за еду и бензин. Группа людей объединяется, чтобы добраться до безопасного места.