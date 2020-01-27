История кота Виктора вдохновила создателей сериала на эпизод про толстое животное

Героиня кинопроекта «Фитнес» столкнется с тем, что ее собака слишком тяжела для путешествия в салоне самолета.

Толстый кот Виктор, который стал причиной скандала своего хозяина с «Аэрофлотом», вдохновил киношников на экранизацию своей истории. В третьем сезоне сериала «Фитнес» появится собака, которой предстоит срочно похудеть, чтобы лететь в самолете вместе с хозяйкой, а не в багажном отделении. Для решения этой проблемы женщина приведет питомца в фитнес-клуб. Несмотря на такую подачу, создатели ситкома уверяют, что идея эпизода пришла к ним после инцидента с котом в самолете.

«Мы с интересом следили за историей Виктора. И в какой-то момент подумали: а каким способом хозяева упитанных питомцев в принципе могли бы решить такую проблему заранее, не прибегая к хитростям в аэропорту?» — цитирует креативного продюсера сериала Гарри Гупаленко «Комсомольская правда».

Напомним, в оригинальной истории у кота не было времени на фитнес. Дотошная сотрудница авиакомпании собиралась определить заболевшего горемыку в багаж. Хозяину пришлось подменить его на досмотре в московском аэропорту другим похожим животным. Как только более легкого питомца взвесили (Виктор был на 2 килограмма тяжелее дозволенного), хвостатых снова поменяли обратно.

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Когда эта история стала известна общественности, многие люди и компании поддержали Виктора и его хозяина, а вот «Аэрофлот», наоборот, применил к ним санкции.

Добавим, что третий сезон сериала «Фитнес» стартует с 10 февраля на канале «Супер».