Сериалы

Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»

Проект выйдет в апреле.

Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»
Новый «Призрак в доспехах». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

Западное кино все больше обращает внимание на восток. После экранизации культового аниме «Призрак в доспехах» в голливудской манере, да еще со Скарлетт Йоханссон в главной роли, стриминговый сервис Netflix тоже решил поживиться на этой франшизе и снял по ней сериал. Правда, без живых актеров — зрителей ждет 3D-анимация. 27 января вышел полноценный трейлер этой картины.

Сюжет снова погрузит нас в мир будущего, где люди заменяют живые органы на более продуктивные кибернитические и борются с искусственным интеллектом. Но, похоже, что в этом сериале не будет глубоких философских рассуждений о том, где кончается человек и начинается машина. Зато, судя по трейлеру, нас ждут погони, перестрелки и прочие радости боевиков.

По сюжету, бывших членов Девятого отдела, которых мы видели в кино, нанимают, чтобы уничтожить некого «постчеловека», демонстрирующего недюжинные физические и умственные способности. Впереди своих коллег, конечно же, будет биться прекрасная майор Мотоко Кусанаги, чье тело полностью кибернизированно. Правда, рисовка, больше похожая на компьютерную игру, может понравиться не всем зрителям.

Кстати, над дизайном персонажей работал российский художник Илья Кувшинов, живущий в Японии. Вот еще один повод посмотреть сериал — поддержать отечественного производителя. Премьера намечена на апрель 2020 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Netflixанимационный проектанимеНовости googleНовости киноновый сериалновый трейлерПризрак в доспехах
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»
Интересно?
Поделись с друзьями: