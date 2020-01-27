Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»

Западное кино все больше обращает внимание на восток. После экранизации культового аниме «Призрак в доспехах» в голливудской манере, да еще со Скарлетт Йоханссон в главной роли, стриминговый сервис Netflix тоже решил поживиться на этой франшизе и снял по ней сериал. Правда, без живых актеров — зрителей ждет 3D-анимация. 27 января вышел полноценный трейлер этой картины.

Сюжет снова погрузит нас в мир будущего, где люди заменяют живые органы на более продуктивные кибернитические и борются с искусственным интеллектом. Но, похоже, что в этом сериале не будет глубоких философских рассуждений о том, где кончается человек и начинается машина. Зато, судя по трейлеру, нас ждут погони, перестрелки и прочие радости боевиков.

По сюжету, бывших членов Девятого отдела, которых мы видели в кино, нанимают, чтобы уничтожить некого «постчеловека», демонстрирующего недюжинные физические и умственные способности. Впереди своих коллег, конечно же, будет биться прекрасная майор Мотоко Кусанаги, чье тело полностью кибернизированно. Правда, рисовка, больше похожая на компьютерную игру, может понравиться не всем зрителям.

Кстати, над дизайном персонажей работал российский художник Илья Кувшинов, живущий в Японии. Вот еще один повод посмотреть сериал — поддержать отечественного производителя. Премьера намечена на апрель 2020 года.