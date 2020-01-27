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Шоуранеры ищут актеров для съемок продолжения «Игры престолов»

Три главных героя довольно молоды и у каждого есть свой дракон.

Шоуранеры ищут актеров для съемок продолжения «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра Престолов»

Успели соскучиться по «Игре престолов»? Подоспели новые подробности о продолжении культового сериала.

Как сообщает издание Knight Edge Media, был объявлен поиск актеров для съемок в «Доме дракона», напомним, именно такое название дали продолжению «Игры престолов». Кастинг открыт не на массовку, а на самых главных персонажей, которые будут задействованы в новом проекте.

Кадр из сериала «Игра Престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вот что указывается в требованиях кастинга:

«Эйгон Таргариен, возраст около 20 лет или больше, белый мужчина. Женат на своих сестрах Висенье и Рейнис. Замкнут, спокоен, набожен. Суров с теми, кто отрицает его власть. Разъезжает на драконе Балерионе.

Висенья Таргариен, возраст около 20 лет или больше, белая женщина. Старшая сестра и жена короля Эйгона. Чувственна, сурова, серьезна и не прощает ошибок. Разъезжает на драконе Вхагаре.

Рейнис Таргариен, возраст около 20 лет или больше. Младшая сестра Эйгона. Добра, грациозна, игрива, любопытна и импульсивна. Бывает непослушной. Разъезжает на драконе Мераксесе».

Из этой информации можно догадаться, что в отличии от «Игры престолов», в которой первого дракона зрителям показали далеко не в первом сезоне, в новом проекте все произойдет куда быстрее и каждый из главных героев сразу будет обладать могучим драконом.

Напомним, релиз «Дома дракона» должен состояться в 2020 году, а сценарий к нему создает сам Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», на основе которых и сняли «Игру престолов».

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Шоуранеры ищут актеров для съемок продолжения «Игры престолов»
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