Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах

Лорен Хиссрич пояснила, что большинство из этих отрывков лучше раскрыли бы женских персонажей.

Сериал «Ведьмак» занял достойное место в списке проектов жанра фэнтези и шоуранер продолжает отвечать на многочисленные вопросы фанатов ее детища.

Недавно Лорен Хиссрич дала интервью для издания Pure Fandom, в котором рассказала о том, какие сцены ей пришлось удалить из сериала и почему она это сделала. Как объяснила женщина, для нее было важно показать историю в равной степени как про женщин, так и про мужчин. Так что большая часть моментов, которые зрители никогда не увидят, были посвящены именно женским персонажам.

Например в третьей серии, была сцена, в которой персонажи Йеннифэр, Сабрина и Фрингилья обсуждали, как чувствуют себя после трансформации. Это бы показало дружбу молодых волшебниц. Также под нож попала сцена, в которой Йеннифэр встречает очень молодую Трисс, которая только прибыла в Аретузу.

Напомним, съемки второго сезона «Ведьмака» уже начались, а сам он увидит свет в 2021 году.