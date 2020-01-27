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Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах

Лорен Хиссрич пояснила, что большинство из этих отрывков лучше раскрыли бы женских персонажей.

Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах
Кадр из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» занял достойное место в списке проектов жанра фэнтези и шоуранер продолжает отвечать на многочисленные вопросы фанатов ее детища.

Недавно Лорен Хиссрич дала интервью для издания Pure Fandom, в котором рассказала о том, какие сцены ей пришлось удалить из сериала и почему она это сделала. Как объяснила женщина, для нее было важно показать историю в равной степени как про женщин, так и про мужчин. Так что большая часть моментов, которые зрители никогда не увидят, были посвящены именно женским персонажам.

Кадр из сериала «Ведьмак»
Кадр из сериала «Ведьмак»

Например в третьей серии, была сцена, в которой персонажи Йеннифэр, Сабрина и Фрингилья обсуждали, как чувствуют себя после трансформации. Это бы показало дружбу молодых волшебниц. Также под нож попала сцена, в которой Йеннифэр встречает очень молодую Трисс, которая только прибыла в Аретузу.

Напомним, съемки второго сезона «Ведьмака» уже начались, а сам он увидит свет в 2021 году.

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Лорен Хиссричновости сериаловСериал "Ведьмак"
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Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах
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