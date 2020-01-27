«Столбы дыма и взрывы»: на НТВ выходит новый криминальный сериал

На телеканале НТВ состоялась премьера нового детективного сериала «Горячая точка», главные роли в котором исполнили актеры Арсений Робак и Александр Носик. Сюжет начинается в 2001 году, когда парень Женя после 7-летней службы по контракту возвращается из Чечни домой. Однако времена изменились и вместо теплого приема там его ждут не менее волнительные события. Бывшая девушка пристрастилась к запрещенным веществам, а семья вступила в неравную схватку с алчными бандитами.

Исполнитель роли Жени, актер Арсений Робак, рассказал, что ему очень понравилось, как прописан его персонаж. Он своего рода альтруист. Человечность, не утерянная за время войны, не дает ему пройти мимо трудностей близких людей. Можно сказать, что образ его героя был буквально списан с Данилы Багрова, главного героя фильма «Брат».

Пресс-служба НТВ рассказала порталу Teleprogramma.pro о тонкостях съемок. Как оказалось, из-за того, что сериал криминальный, в картине много сцен с поджогами. Жители близлежащих населенных пунктов, видевшие взрывы со стороны, даже вызывали пожарных.