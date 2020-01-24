Юлия Хлынина сыграла персонажа по имени Котенок в сериале про авиакатастрофу

Недавно отметившая 28-летие актриса Юлия Хлынина 24 января поделилась в Instagram фото и видео с острова Бали.

Девушка вылетела в жаркую страну совсем не для отдыха — там ее ждут досъемки отечественного сериала «Полет», который зрители должны увидеть в наступившем году. Молодая артистка поделилась информацией, что ее персонажа зовут Котенок.

«Тропики, палящее солнце и 12-часовая смена ждет нас с Павлом Табаковым. Главное, чтобы котенок не подпалил хвост», — написала актриса, очевидно, жалуясь на работу в жару.

Ее коллега Елена Валюшина пожурила девушку в комментариях, мол, грех жаловаться на такие съемки.

Отметим, что, несмотря на игривое имя для одного из персонажей, сам сериал выйдет драматическим. По сюжету, юристы крупной строительной фирмы должны вылететь из Москвы в Пермь, но из-за путаницы в билетах они опаздывают на рейс и ожидают в аэропорту другой самолет. В это время борт, на котором они должны были лететь, падает, унося с собой жизни пассажиров.

Главные герои понимают, что чудом избежали смерти, и это обстоятельство вынуждает их переосмыслить свои жизни.

Вместе с Хлыниной в проекте снимаются Никита Ефремов, Оксана Акиньшина и другие актеры. Режиссер — Петр Тодоровский.