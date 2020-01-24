Сериалы

Съемки нового сериала по «Звездным войнам» перенесли

Актер Юэн Макгрегор рассказал, почему это произошло.

Съемки нового сериала по «Звездным войнам» перенесли
Юэн Макгрегор в роли Оби-Ван Кеноби. Фото: globallookpress

Как сообщает издание Collider, съемки нового сериала во вселенной Звездных войн были приостановлены. Новый проект должен был быть посвящен персонажу Оби-Ван Кеноби и рассказывал бы о событиях, происходивших между третьим и четвертым эпизодами фильма.

Согласно полученной информации, вся съемочная группа была отстранена от работы над сериалом. По словам экспертов, проблема заключается в сценарии, который оказался не готов, съемки по текущим документам закончить просто невозможно.

Однако актер Юэн Макгрегор, исполнитель главной роли, сообщил изданию Game Spot совсем иную информацию. По его словам, проект просто был перенесен, а съемки начнутся не раньше 2021 года. Он также отметил, что со сценарием проблем нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Звёздные Войны»Оби-Вана КенобиЮэн Макгрегор
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Съемки нового сериала по «Звездным войнам» перенесли
Интересно?
Поделись с друзьями: