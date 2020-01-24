Съемки нового сериала по «Звездным войнам» перенесли

Как сообщает издание Collider, съемки нового сериала во вселенной Звездных войн были приостановлены. Новый проект должен был быть посвящен персонажу Оби-Ван Кеноби и рассказывал бы о событиях, происходивших между третьим и четвертым эпизодами фильма.

Согласно полученной информации, вся съемочная группа была отстранена от работы над сериалом. По словам экспертов, проблема заключается в сценарии, который оказался не готов, съемки по текущим документам закончить просто невозможно.

Однако актер Юэн Макгрегор, исполнитель главной роли, сообщил изданию Game Spot совсем иную информацию. По его словам, проект просто был перенесен, а съемки начнутся не раньше 2021 года. Он также отметил, что со сценарием проблем нет.