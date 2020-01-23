Стало известно, где пройдут съемки второго сезона «Ведьмака»

Первый сезон экранизации серии книг «Ведьмак» вызвал приличный ажиотаж среди зрителей, так что неудивительно, что информацию о съемках второго сезона сериала по крупицам собирают зарубежные СМИ.

Буквально на днях стало известно, что локацией для съемок второго сезона станет остров Скай, что в Шотландии, а также Лондон. Однако эта информация обновилась благодаря изданию The Knoweledge. Теперь фанаты знают, что встретить любимых актеров можно будет еще в двух странах Европы.

По последним данным, съемки приключений Геральта из Ривии также пройдут в Чехии и Словакии. Причем информацию о Словакии можно считать максимально точной, ведь именно там снимались сцены с видами на королевство Цинтра в первом сезоне.

Напомним, съемки второго сезона «Ведьмака» начнутся совсем скоро, в феврале. А вот премьеру придется подождать подольше, до 2021 года.