Взрывы, стрельба и память о «Брате»: как снимали сериал «Горячая точка»

На НТВ стартовала премьера детективного сериала «Горячая точка». В главных ролях снялись актеры Арсений Робак и Александр Носик.

Фильм о российской разрухе начала 2000-х годов

Действия в фильме происходят в 2001 году. Парень Женя после 7-летней службы по контракту возвращается из горячей точки – Чечни — домой. Однако там его ждут не менее волнительные события.

Оказывается, что его бывшая девушка Валя, которую сыграла актриса Ирина Лукина, становится наркоманкой. А мать с отчимом Тарановым (Александр Носик) борется с местными бандитами за лесопилку.

«Мне очень понравилось, как прописан мой персонаж, — рассказывает исполнитель роли Жени Арсений Робак. — Он своего рода альтруист. Человечность, не утерянная за время войны, на даёт ему пройти мимо трудностей близких людей. Можно сказать, что референсом моего героя был Данила Багров, герой Сергея Бодрова из фильма «Брат».

В итоге Женя объявляет войну местным мафиози, а помогают ему в этом друзья — следователь местного отделения милиции Эдик (Павел Попов) и простой работяга на стройке Руслан (Назир Жуков).

«Я знаю несколько ребят, которые очень похожи на моего персонажа, с них и старался брать пример, — делится впечатлениями исполнитель роли Руслана Назир Жуков. -Вообще, у нас собрался крутой актёрский состав. Я не терял возможности и, конечно, учился у коллег. Могу сказать, что проект подарил мне много хороших друзей. Надеюсь, что «Горячая точка» удалась».

Сцены с поджогами и взрывами

Съемки сериала проходили в Москве и Московской области. По сюжету, главный герой ездил на мотоцикле «Ява». Поэтому актеру Арсению Робаку пришлось специально перед стартом пройти обучение по управлению данным видом транспорта.

«Так как сериал криминальный – в картине много сцен с поджогами, — рассказали Teleprogramma.pro в пресс-службе НТВ. — И жители близлежащих населенных пунктов, видевшие взрывы со стороны, даже вызывали пожарных. А столбы дыма можно было заметить с расстояния двух километров.

Кстати, однажды во время съемок взорвали грузовик по-настоящему и через час на площадку приехали пожарные. Правда, там уже работала своя служба спасения и к тому моменту машину уже успешно потушили.

Конечно, на площадке присутствовали и каскадеры, которые все объясняли — как передвигаться с оружием, как правильно держать и прицеливаться, постановка драк. Поэтому никаких ЧП, к счастью, не произошло.

В общем, в кадре зрителей ждет много экшн-сцен: драки, взрывы, погони, стрельба – вот что сопровождает главных героев на протяжении всей истории. Давайте смотреть сериал и обсуждать.