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Задействованный в «Сватах» Михаил Трухин опасается очередного срыва съемок

Сейчас создатели рейтинговой киноленты трудятся над завершением седьмого сезона.

Задействованный в «Сватах» Михаил Трухин опасается очередного срыва съемок
Актер Михаил Трухин и его жена. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Задействованный в «Сватах» актер Михаил Трухин боится возникновения сложностей с завершением съемок очередной части проекта. Сейчас продюсерская команда знаменитой ленты активно работает над завершением многострадального седьмого сезона – ранее производство сериала несколько раз откладывалось: некоторых актеров не пускали на Украину, а затем появились слухи, что целый каст ведущих артистов и вовсе решил отказаться от дальнейшего сотрудничества. Недавно появилась информация, что работа возобновлена, однако многие знающие люди говорят об этом с опаской – кто знает, что произойдет завтра.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro актер Михаил Трухин факт своей занятости в процессе подтвердил и рассказал, что в штате актеров появился еще два года назад, а затем из-за преследующих картину проблем больше в «Сватах» не снимался.

Актер Михаил Трухин в сереале «Ивановы-Ивановы»
Актер Михаил Трухин в сереале «Ивановы-Ивановы»

«Сейчас, слава Богу, все возобновилось. И это того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая», — кратко подметил он.

Трухин признался – на данный момент не все так однозначно. Прогнозировать же появление восьмого сезона затруднительно вдвойне – необходимо справиться сначала с предыдущим. Михаил появится в кадре в роли нового персонажа — директора сельского клуба Палыча. На сотрудничество с основным костяком артист жаловаться не стал – он отметил, что все приняли его радушно.

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Михаил ТрухинсватыСваты 7 сезонСваты новостиСериал "Сваты"Федор Добронравов
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Задействованный в «Сватах» Михаил Трухин опасается очередного срыва съемок
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