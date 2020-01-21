Задействованный в «Сватах» Михаил Трухин опасается очередного срыва съемок

Задействованный в «Сватах» актер Михаил Трухин боится возникновения сложностей с завершением съемок очередной части проекта. Сейчас продюсерская команда знаменитой ленты активно работает над завершением многострадального седьмого сезона – ранее производство сериала несколько раз откладывалось: некоторых актеров не пускали на Украину, а затем появились слухи, что целый каст ведущих артистов и вовсе решил отказаться от дальнейшего сотрудничества. Недавно появилась информация, что работа возобновлена, однако многие знающие люди говорят об этом с опаской – кто знает, что произойдет завтра.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro актер Михаил Трухин факт своей занятости в процессе подтвердил и рассказал, что в штате актеров появился еще два года назад, а затем из-за преследующих картину проблем больше в «Сватах» не снимался.

«Сейчас, слава Богу, все возобновилось. И это того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая», — кратко подметил он.

Трухин признался – на данный момент не все так однозначно. Прогнозировать же появление восьмого сезона затруднительно вдвойне – необходимо справиться сначала с предыдущим. Михаил появится в кадре в роли нового персонажа — директора сельского клуба Палыча. На сотрудничество с основным костяком артист жаловаться не стал – он отметил, что все приняли его радушно.