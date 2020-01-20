Сериалы

«Рабыня Изаура», только хуже: каким получился сериал «Крепостная»

Критик «КП» не оценил попытку снять историческую «мыльную» оперу.

«Рабыня Изаура», только хуже: каким получился сериал «Крепостная»
«Крепостная». Фото: стоп-кадр из сериала.

«Рабыня Изаура», только в Малороссии XIX века — так охарактеризовал украинский сериал «Крепостная» 2019 года заместиль главреда «Комсомольской правды» Павел Садков. Журналист раскритиковал современный взгляд на галантную эпоху, сравнив его с плохой «мыльной» оперой

«Страсть тут играют снисходительно, злодеи ведут себя как Кощей Бессмертный из новогодних представлений, барышни терпеливо ждут когда их обидят и обманут, а мужчины с невероятным спокойствием подчиняются негодяям…» — описал он.

В центре сюжета героиня актрисы Катерины Ковальчук — блестяще воспитанная, но все же крепостная девушка. За ее красоту и таланты она вхожа в круг дворян и интеллигентов, но ей постоянно приходится балансировать между двумя мирами. Ну и, конечно же, бороться за любовь.

Критик отметил слишком яркие и аляпистые костюмы персонажей, беспорядочно толкающуюся массовку и множество неточностей. По его мнению, картина походит на псевдодокументальные вставки в проектах канала History. В конце своей рецензии Садков резюмировал, что классическое бразильское «мыло» в отечественной кинематографе снимать так и не научились.

Добавим, что сериала вышло два сезона по 24 серии. Создатели решили продлить его еще на два сезона, которые запланированы на 2021 год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

исторический сериалкинокритикикритикамыльная операпросмотр сериаловРоссийские сериалы
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рабыня Изаура», только хуже: каким получился сериал «Крепостная»
Интересно?
Поделись с друзьями: