«Рабыня Изаура», только хуже: каким получился сериал «Крепостная»

«Рабыня Изаура», только в Малороссии XIX века — так охарактеризовал украинский сериал «Крепостная» 2019 года заместиль главреда «Комсомольской правды» Павел Садков. Журналист раскритиковал современный взгляд на галантную эпоху, сравнив его с плохой «мыльной» оперой

«Страсть тут играют снисходительно, злодеи ведут себя как Кощей Бессмертный из новогодних представлений, барышни терпеливо ждут когда их обидят и обманут, а мужчины с невероятным спокойствием подчиняются негодяям…» — описал он.

В центре сюжета героиня актрисы Катерины Ковальчук — блестяще воспитанная, но все же крепостная девушка. За ее красоту и таланты она вхожа в круг дворян и интеллигентов, но ей постоянно приходится балансировать между двумя мирами. Ну и, конечно же, бороться за любовь.

Критик отметил слишком яркие и аляпистые костюмы персонажей, беспорядочно толкающуюся массовку и множество неточностей. По его мнению, картина походит на псевдодокументальные вставки в проектах канала History. В конце своей рецензии Садков резюмировал, что классическое бразильское «мыло» в отечественной кинематографе снимать так и не научились.

Добавим, что сериала вышло два сезона по 24 серии. Создатели решили продлить его еще на два сезона, которые запланированы на 2021 год.