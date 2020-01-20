В Сети появился первый трейлер сериала «Великая»

Хороший день для фанатов актрисы Эль Фаннинг и исторических сериалов с прекрасными костюмами. На Youtube появился первый трейлер сериала «Великая», который расскажет о жизни и становлении русской императрицы Екатерины II.

Как вы уже наверняка догадались, молодую Екатерину сыграла звезда фэнтези «Малефисента» — Эль Фаннинг. О точном описании сюжета сериала речь пока не идет, но там точно будет свадьба Екатерины и впоследствии свергнутого императора Петра III в исполнении прекрасного актера Николаса Холта.

Премьера сериала запланирована на середину мая, всего для проекта снято восемь серий.