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«Три года мы работали над этим образом»: Ольга Погодина рассказала о секретах сериала «Легенда Феррари»

Актриса поделилась с порталом Teleprogramma.pro эксклюзивной информацией о новом проекте.

«Три года мы работали над этим образом»: Ольга Погодина рассказала о секретах сериала «Легенда Феррари»
КАДР СО СЪЕМОК СЕРИАЛА «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». ФОТО: НТВ

В понедельник, 20 января, на телеканале НТВ вышла первая серия нового остросюжетного шпионского сериала «Легенда Феррари», с Ольгой Погодиной в главной роли. Действие картины разворачивается в годы после Октябрьской революции, а в центре грядущих событий оказывается поэтесса «малого» Серебряного века Елена Феррари, которая не так проста, как может показаться на первый взгляд.

По истории, женщина была известна, как кадровая сотрудница Главного разведывательного управления Рабоче-крестьянской Красной армии, которое организовывало покушение на русского военачальника Петра Врангеля. Феррари также вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США. Исполнительница главной роли, актриса Ольга Погодина рассказала порталу Teleprogramma.pro о своем персонаже.

«Мы изменили имя героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя. Три года мы работали над этим образом» — поделилась Погодина.

Режиссер сериала Константин Максимов рассказал о сложностях съемки максимально достоверной картины.

«Для съемок шпионских погонь мы используем ретроавтомобили из автотранспортного цеха «Мосфильма». События сериала разворачиваются в основном в городах, где в 20-е годы XX века автомобили уже получили широкое распространение. Кроме того, в «роли» автомобиля барона Врангеля у нас снимается знаменитый мосфильмовский Роллс-Ройс» — поделился Максимов.

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«Легенда Феррари»ЗакулисьеКонстантин КрюковНовости googleНовости киноОльга Погодина
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«Три года мы работали над этим образом»: Ольга Погодина рассказала о секретах сериала «Легенда Феррари»
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