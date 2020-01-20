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Мистер Бин по-русски: стартует комедийный сериал «Гоша»

По сюжету двухметровый чудак постоянно попадает в нелепые ситуации, из которых его спасает только смекалка.

Мистер Бин по-русски: стартует комедийный сериал «Гоша»
Мистер Бин. Фото: globallookpress

На телеканале «Супер» выходит новый комедийный сериал «Гоша». Создатели анонсируют его, как приключения русского Мистера Бина в современной России. По сюжету, двухметровый неуклюжий чудак все время попадает в причудливые ситуации и нелепые обстоятельства. Недотепу выручают смекалка и старенький портфель, в котором найдется все – от бутерброда с колбасой до волшебной золотой рыбки в аквариуме. Главного героя играет армянский комик Арзуманян Мкртыч, узнаваемый по характерной внешности и обаятельной улыбке.

Новый скетч-ком сняли продюсеры Резо Гигинеишвили, известный по лентам «Последний из Магикян» и «Как я стал русским» и Михаил Ткаченко, участвовавший в создании таких проектов, как «Ивановы-Ивановы», «Родители», «ИП Пирогова», «Текст», «Последний богатырь», «СуперБобровы». Создатели анонсируют светлую, добрую, смешную и местами грустную историю о жизни большого ребенка в большом городе. Ведь главный герой Гоша из тех людей, которые выглядят вне возраста, ясно одно: этот лохматый чудак – мужчина в самом расцвете сил.

режиссер Резо Гигинеишвили
режиссер Резо Гигинеишвили. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Кроме Мкртыча Арзуманяна, в ролях также снялись Виктория Рунцова, Григорий Багров, Андрей Капустин. Ёла Санько, Альбина Евтушевская, Алексей Дмитриев, Андрей Свиридов, Бари Алибасов, Сергей Глушко (Тарзан), Грант Тохатян, Алексей Кортнев. Режиссером-постановщиком проекта выступил Михаил Миронов.

Премьера комедийного сериала «Гоша» состоится на телеканале «Супер» 25 января в 11.30.

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Тэги:

Алексей КортневВиктория РунцоваМистер БинМкртыч АрзуманянНовости googleНовости киноСергей Глушкосериал «Гоша»
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Мистер Бин по-русски: стартует комедийный сериал «Гоша»
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