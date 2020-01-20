Режиссер «Холопа» спродюсирует новый сериал на ТНТ

ТНТ анонсировал запуск нового телесериала про отношения семей. Картины про сложные и неоднозначные взаимоотношения людей стали неотъемлемой фишкой вещательной компании, поэтому «Война семей» обещает успешно продолжить эту традицию.

Создатели рассказали, что «Война семей» будет неким миксом «Клана Сопрано», но без криминала, «Игры престолов» без драконов и «Ромео и Джульетты», но не факт, что без трагедии. Главные роли исполнят Александр Робак, Ольга Медынич, Егор Бероев и Светлана Колпакова.

Аудиторию познакомят с двумя мужчинами, которые дружат практически с пеленок. Миша и Дима прошли практически всю жизнь вместе, затем женились, завели детей. Миша даже помог Диме пережить развод. Позже друзья задумали даже создать общий бизнес и поженить детей, но в какой-то момент произошло нечто, что сумело если не разрушить, то точно пошатнуть фундамент тесных отношений.

Помимо превосходного актерского состава сериал примечателен и тем, что к его созданию приложил руку успешный режиссер кассовой комедии «Холоп» Клим Шипенко – он стал одним из продюсеров сериала.

Исполнитель одной из ключевых ролей – Егор Бероев признался, что очень любит мелодрамы. В случае с его героем развод – это ошибка, которую актер хотел бы помочь своему персонажу исправить.

«Мой герой Дима — до предела увлекающийся человек. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв», — пояснил он.