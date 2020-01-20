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Режиссер «Холопа» спродюсирует новый сериал на ТНТ

Главные роли в ленте «Война семей» сыграют Егор Бероев, Ольга Медынич, Александр Робак и другие.

Режиссер «Холопа» спродюсирует новый сериал на ТНТ
Главные герои сериала «Война семей». Фото: канал ТНТ

ТНТ анонсировал запуск нового телесериала про отношения семей. Картины про сложные и неоднозначные взаимоотношения людей стали неотъемлемой фишкой вещательной компании, поэтому «Война семей» обещает успешно продолжить эту традицию.

Кадр из сериала «Война семей» . Фото
Кадр из сериала «Война семей» . Фото: канал ТНТ

Создатели рассказали, что «Война семей» будет неким миксом «Клана Сопрано», но без криминала, «Игры престолов» без драконов и «Ромео и Джульетты», но не факт, что без трагедии. Главные роли исполнят Александр Робак, Ольга Медынич, Егор Бероев и Светлана Колпакова.

Аудиторию познакомят с двумя мужчинами, которые дружат практически с пеленок. Миша и Дима прошли практически всю жизнь вместе, затем женились, завели детей. Миша даже помог Диме пережить развод. Позже друзья задумали даже создать общий бизнес и поженить детей, но в какой-то момент произошло нечто, что сумело если не разрушить, то точно пошатнуть фундамент тесных отношений.

Сергей Робак и Ольга Медынич в сериале «Война семей» . Фото: канал ТНТ
Сергей Робак и Ольга Медынич в сериале «Война семей» . Фото: канал ТНТ

Помимо превосходного актерского состава сериал примечателен и тем, что к его созданию приложил руку успешный режиссер кассовой комедии «Холоп» Клим Шипенко – он стал одним из продюсеров сериала.

Исполнитель одной из ключевых ролей – Егор Бероев признался, что очень любит мелодрамы. В случае с его героем развод – это ошибка, которую актер хотел бы помочь своему персонажу исправить.

Егор Бероев в сериале «Война семей» . Фото: канал ТНТ
Егор Бероев в сериале «Война семей» . Фото: канал ТНТ

«Мой герой Дима — до предела увлекающийся человек. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв», — пояснил он.

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Александр РобакВойна семейЕгор БероевКлип ШипенкоОльга МедыничТНТХолоп
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Режиссер «Холопа» спродюсирует новый сериал на ТНТ
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