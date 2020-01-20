Константин Хабенский снимется в исторической драме «За час до рассвета»

Телеканал НТВ приступил к съемкам остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Главные роли в картине исполнят Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Максим Белбородов, Алена Михайлова и Агния Дитковските.

По сюжету на дворе 1946 год, война была буквально вчера. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана» – человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой.

Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлев берется реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

«Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам – репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обговаривали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно, когда крутой сценарий, а здесь он крутой», — поделился Андрей Бурковский.

Съемки картины пройдут в Москве, Московской области и Твери. Дата премьеры новой остросюжетной драмы пока держится в секрете.