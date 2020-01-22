Мифы о гипнозе и несуществующая ассистентка: как мистифицирует зрителя сериал «Ученица Мессинга»

Фанаты мистических историй, передач про экстрасенсов и фильмов о сверхъестественном, ликуйте – 20 января 2020 года на Первом канале начинается показ нового сериала режиссера Владимира Нахабцева мл. «Ученица Мессинга», который наверняка придется вам по вкусу.

На правдивость эта история не претендует, в основе ее лежат события, описанные в книге Ольги Мигуновой — женщины, утверждающей, что на протяжении пяти лет она была ассистенткой Вольфа Мессинга.

Знаменитый гипнотизер и ясновидящий, предсказавший дату окончания Великой Отечественной войны и предотвративший гибель сына Сталина, якобы считал ее своей ученицей и пытался передавать свой опыт.

Однако, те, кто знал Мессинга лично, не припомнят, чтобы ему помогал кто-либо, кроме любимой супруги Аиды Михайловны Мессинг-Рапопорт и Валентины Ивановской. Мигунова же утверждает обратное.

Таким же увлекательным и фантастичным, как ее рассказ, получилась и экранизация.

Все восемь серий фильма «Ученица Мессинга» зрители смогут посмотреть 20-23 января на Первом канале, после вечернего выпуска новостей.

Портал Teleprogramma.pro рассказывает о сюжете сериала, актерах, сыгравших в нем роли, и важных отличиях настоящей истории жизни одной из самых загадочных личностей Советского Союза от событий, описанных на экране.

Фильм о том, как работают гипнотизеры

В первой серии мы узнаем о том, где Вольф Григорьевич встретил главную героиню Ольгу Мишунову (в фильме ее фамилия сознательно изменена).

Ей было всего 16 лет, когда, отдыхая в Геленджике, она попала на выступление Мессинга. Почувствовав внутреннюю силу девушки, он попросил мать Ольги вывести ее из зала, чтобы своей энергетикой та не сорвала ему сеанс гипноза. Позже он нашел ее в парке и сделал неожиданное предложение: переехать к нему и стать его ученицей.

Овдовевший Мессинг относился к Мишуновой как к родной дочери, которой у него никогда не было. Он не боялся оставлять ее в своей квартире, учил гипнотизировать людей, искать спрятанные вещи.

Спустя некоторое время Оля поверила в то, что действительно обладает некоторыми способностями, благодаря обучению у Мессинга она начала выходить на сцену и демонстрировать собственный талант гипнотизера.

К сожалению, ее путь не был гладким — она страдала, теряла близких людей, но всё же смогла найти свое предназначение.

В свое время Мессинг обещал, что будет рядом с ней даже после своей смерти. Мишунова верила, что это правда, и всегда чувствовала незримое присутствие и поддержку Вольфа Григорьевича.

Мессинга «переселили» в Ленинград

А теперь немножко фактов. Вольф Мессинг родился в 1899 году недалеко от Варшавы, в еврейской семье. Еще в детстве он начал удивлять окружающих своим умом, способностью показывать фокусы и создавать иллюзии. Во начале Второй Мировой войны он бежал в СССР, где вскоре получил известность как иллюзионист.

Согласно устным легендам, он помогал правоохранительным органам раскрывать преступления, проводил телепатические сеансы с Эйнштейном и Фрейдом, а однажды даже миновал охрану Кремля и прошел к Сталину, не имея никакого специального пропуска.

Документальных свидетельств или показаний очевидцев, подтверждающих правдивость этих легенд, не осталось. Продюсер сериала, Артем Чащихин-Тоидзе, подчеркивает, что и «Ученица Мессинга», сценарий для которой он написал, ни в коем случае нельзя воспринимать как биографический фильм.

Многие факты в фильме были специально изменены, включая место жительства Мессинга. По сюжету, он живет в Ленинграде, но в действительности гипнотизер проживал в Москве, в доме по адресу: улица Новопесчаная, 3.

Гипнотезера сыграл Юрий Беляев

На роль Ольги Мишуновой создатели сериала подобрали очень подходящую, по их мнению, актрису. Татьяна Чердынцева за последние десять лет сыграла около 80 небольших ролей в фильмах и сериалах.

Журналистка в «Вангелии», цирковая артистка в «Красной королеве», девушка Феди в сериале «СеняФедя» — теперь к списку ее наиболее запоминающихся героинь добавится и ученица Мессинга.

Самого Вольфа Григорьевича в этом многосерийном фильме сыграл Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Юрий Беляев. Съемки проходили в 2017 году, когда ему было почти 70 лет. Возможно, он не так сильно похож на настоящего Мессинга, как Евгений Князев, сыгравший эту роль в сериале «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», но образ получился не менее ярким и трогающим душу зрителя.

Другие роли в сериале исполнили Кирилл Гребенщиков («Сезон любви», «Тайны города Эн», «Тест на беременность»), Екатерина Вилкова («Черная молния», «Убить Сталина», «А зори здесь тихие…»), звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков и дочь его партнера по тому же сериалу Елизавета Нилова, скандально известный Александр Семчев («День выборов», «Ликвидация»), Валерий Кухарешин и другие хорошо знакомые зрителю актеры.

А вы будете смотреть «Ученицу Мессинга» на Первом канале?