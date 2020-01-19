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«Симпсоны» теряют голос: актер отказался озвучивать персонажа Апу

На Хэнка Азарию сильно давила критика со стороны зрителей из Индии.

«Симпсоны» теряют голос: актер отказался озвучивать персонажа Апу
Апу. Фото: ‎20th Century Fox Television

Плохие новости для фанатов мультсериала «Симпсоны», актер Хэнк Азариа, озвучивавший ранее персонажа Апу, заявил, что больше не будет этим заниматься. Хотя есть шанс, что персонажа оставят в мультфильме, он крайне невелик, создателям будет проще вовсе убрать его из проекта, нежели делать немым или искать замену.

Причиной для такого решения Хэнка Азарии стала возросшая критика персонажа со стороны зрителей. Напомним, Апу это типичный индус, который каким-то чудом открыл свой магазин в Спрингфилде. Он максимально стереотипный и дает неправильное представление обо всех жителях Индии — так считают противники персонажа. Также в 2018 году Апу уже должны были убрать из сериала, но по каким-то причинам его оставили.

Хэнк Азариа также дарит свой голос шефу Виггаму, бармену Мо, Доктору Нику Ривьера и другим.

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«Симпсоны»АпуХэнк Азариа
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«Симпсоны» теряют голос: актер отказался озвучивать персонажа Апу
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