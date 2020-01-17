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Дрались по-настоящему: актрисы Софья Зайка и Светлана Камынина вышли на боксерский ринг

Героини «Интернов» и «Холопа» будут решать конфликт спаррингом в сериале «Фитнес».

Дрались по-настоящему: актрисы Софья Зайка и Светлана Камынина вышли на боксерский ринг
Кадр со съемок сериала "Фитнес". Фото: канал "Супер"

На телеканале «Супер» в начале февраля стартует премьера третьего сезона комедийного сериала «Фитнес». По сюжету в спортивный клуб «СуперФит» приходит новая владелица – Бэлла Ринатовна. Бывшая хозяйка похоронного бюро, жесткая и бескомпромиссная быстро устанавливает свои правила в целях извлечь из бизнеса как можно больше выгоды.

В центре зала устанавливается боксерский ринг, на котором героине Асе Корольковой предстоит сразиться с Бэллой в спарринге за будущее фитнес-клуба и свое собственное. У Аси мало шансов выстоять против опытной соперницы, но, к счастью, ее берется тренировать новый тренер по боксу. Однако он оказывается обладателем несносного характера и ведет себя непредсказуемо.

Кадр со съемок сериала "Фитнес". Фото
Кадр со съемок сериала «Фитнес». Фото: канал «Супер»

Авторы сериала говорят, что съемки сцен бокса стали самыми травмоопасными за всю историю проекта. А актрисам пришлось здорово попотеть на ринге.

«Я тренировалась каждый день. Раньше никогда не пробовала боксировать, но успела полюбить это занятие и, думаю, бокс останется в моей жизни надолго. Знала бы я раньше, какое это прекрасное кардио, когда мне надо было похудеть на 20 килограммов, я бы пошла именно на бокс», — говорит Софья Зайка и отмечает, что этот спорт помогает выплеснуть эмоции и советует каждому попробовать поколотить грушу.

А вот у Светланы Камыниной отношения с боксом не сложились.

«Я не люблю драться, мне гораздо ближе йога и пилон, которыми я занимаюсь. К тому же, очень неприятно бить человека по лицу. А в сцене с Соней от меня требовалось именно это», — рассказала актриса.

Кадр со съемок сериала "Фитнес". Фото
Кадр со съемок сериала «Фитнес». Фото: канал «Супер»

К счастью, обошлось без синяков, хотя опасные моменты все-таки случались. На одном из спаррингов Софья Зайка получила сильный удар по скуле и челюсти. Бои у девушки были самыми настоящими.

«В кино все должно быть по правде: любовь, смех, слезы. И драться ты тоже должен по-настоящему. Так что нам со Светланой пришлось и бить друг друга, и защищаться по правде. Конечно, у каждого стоит барьер — ты боишься причинить человеку боль. Но надо переступить через страх, иначе работать нельзя», — с улыбкой вспоминает актриса.

Кадр со съемок сериала "Фитнес". Фото
Кадр со съемок сериала «Фитнес». Фото: канал «Супер»

Актер Илья Глинников в сериале играет роль тренера по боксу, у актера есть опыт занятий ушу и кикбоксингов. Однако сам он сам в поединках не участвует. Кроме одной зрелищной сцены, где драться пришлось всем присутствующим в клубе «СуперФит».

Премьера третьего сезона сериала «Фитнес» состоится 10 февраля в 21:00 на телеканале «Супер».

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Дрались по-настоящему: актрисы Софья Зайка и Светлана Камынина вышли на боксерский ринг
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