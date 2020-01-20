Шпионка, Врубель и знаменитый Роллс-Ройс: как снимали сериал «Легенда Феррари»

Телеканал НТВ решил порадовать зрителей новым сериалом. В понедельник, 20 января, на экраны выходит «Легенда Феррари» с Ольгой Погодиной в главной роли.

Фильм про разведчицу

Если кто-то подумал, что фильм про элитную машину – нет. Действие картины будет разворачиваться в годы после Октябрьской революции. Представьте – в стране начинается Гражданская война (1917 – 1923 г.г. – прим. ред.), а это разруха, интриги, убийства… В центре событий — поэтесса «малого» Серебряного века Елена Феррари (по мужу — Ольга Голубовская).

По истории, женщина была известна, как кадровая сотрудница Главного разведывательного управления Рабоче-крестьянской Красной армии, которое организовывало покушение на русского военачальника Петра Врангеля. Феррари также вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

— Мы изменили имя моей героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя, — рассказывает Ольга Погодина. — Три года мы работали над этим образом. Ольга Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор.

В сериале также примут участие актеры Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артём Михалков и Дмитрий Исаев.

— Мой герой – талантливый поэт, импульсивный и жертвенный человек, — говорит актер Константин Крюков. — Человек с очень сложной, трагичной судьбой. Он профессионал своего дела, но безответно влюблён. За счёт его таланта популярным становится совершенно другой человек, а он так и остаётся в тени. И эта трагедия затягивает героя всё дальше. Эта роль идеальна для меня, я сочувствую и сопереживаю моему герою.

Снимали на легендарной площадке Мосфильма

Режиссер сериала Константин Максимов рассказал Teleprogramma.pro, что основные сцены «Легенды Феррари» снимали на натурной площадке «Старая Москва – Санкт-Петербург». Эту декорацию построили в 2003 году специально для съемок фильма «Всадник по имени Смерть» режиссера Карена Шахназарова.

На площадке под открытым небом снято более ста картин, среди них такие известные, как «Господа офицеры», «Бедная Настя», «Статский советник», «Гибель Империи», «Мертвые души», «Доктор Живаго, «Институт благородных девиц» и другие.

— Для съемок шпионских погонь мы используем ретроавтомобили из Автотранспортного цеха «Мосфильма», — добавляет режиссер «Легенды Феррари». — События сериала разворачиваются в основном в городах, где в 20-е годы XX века автомобили уже получили широкое распространение. Кроме того, в «роли» автомобиля барона Врангеля у нас снимается знаменитый мосфильмовский Роллс-Ройс.

Шпионские баталии начнутся 20 января в 21.00 на НТВ! Будете смотреть?