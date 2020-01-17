Новогодний ужастик «Гремлины» превратится в мультсериал

Как сообщает издание Collider, в 2021 году состоится релиз мультсериала «Гремлины», созданного по мотивам знаменитого фильма Стивена Спилберга. Сюжет нового сериала расскажет о предыстории необычных существ, которых нельзя кормить после полуночи. Проект получил название Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Сюжет сериала расскажет о молодости мистера Винга, именно с него началась вся история в оригинальном фильме. Сценаристом и вторым продюсером назначен Цзе Чун, который снял несколько эпизодов в детективном сериале «Готэм», о совсем еще юном Бэтмене. Релиз не стоит ждать в кинотеатрах, все будет опубликовано в стриминговом сервисе HBO Max. Для первого сезона создадут 10 эпизодов, а продолжение зависит уже от их популярности.

По сюжету фильма «Гремлины», отец дарит своему сыну загадочное существо, магвая, которое хоть и милое, но таит в себе секреты.