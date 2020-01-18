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«И книжку напишут, и сериал снимут»: кинематографисты о жуткой истории «Наполеона»-расчленителя Соколова

Может ли кошмарная история убийства молодой девушки историком СПбГУ Соколовым стать основой фильма.

«И книжку напишут, и сериал снимут»: кинематографисты о жуткой истории «Наполеона»-расчленителя Соколова
По словам людей, знавших его близко, Олег Соколов был одержим образом Наполеона Бонапарта. Фото: СПбГУ

В кино, особенно жанра детектив, триллер или хоррор, сценаристы зачастую берут за основу реальные истории.

Страшные убийства, изощренная месть, душевные болезни – все это может превратиться в такие оскароносные шедевры, как «Молчание ягнят», «Французский связной», «Однажды в Америке», «Монстр» и другие.

В российском кино поступают также. Культовый сериал «Место встречи изменить нельзя» имеет в основе настоящую войну московской милиции с бандой «Черная кошка».

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Есть и другой российский сериал о жизни маньяка под названием «Мосгаз», снятый по реальным событиям 1962 года. Главный герой сериала «Мосгаз» Владимир Ионесян — первый официально признанный серийный маньяк в Советском Союзе.

Кадр из сериала «Мосгаз»
Кадр из сериала «Мосгаз»

Биография знаменитого одесского налетчика Мишки Япончика тоже превратилась в популярный сериал. Да что говорить, супер-популярный сериал времен СССР «Знатоки» — тоже составлен из реальных уголовных дел.

Кинематографисты, как и мы, читают новости, ужасаются или задумываются – ведь жизнь иногда закручивает такие сюжеты, до которых не додумается ни один сценарист. Например, жуткая история доцента-расчленителя «Наполеона» Соколова  из Петербурга.

В ней смешалось все – и любовь, и жестокое убийство, и признаки душевной болезни главного героя, и даже жизнь великого французского императора.

«Наполеон» Соколов и его жертва: хронология трагедии

Зрители и читатели новостей узнали о трагедии ранним утром 9 ноября. Именно тогда ничего не подозревающие питерские прохожие выловили из Мойки пьяненького пожилого мужчину, который оказался в воде, не удержав в руках тяжелую сумку.

Ноги и руки девушки Соколов планировал утопить в реке Мойке неподалеку от своего дома. Фото
Ноги и руки девушки Соколов планировал утопить в реке Мойке неподалеку от своего дома. Фото: КП/Золото Олег

Когда вытащили и «утопленника», и груз, выяснилось, что в сумке … отпиленные женские руки.

Дальше понятно: вызвали полицию, привели в чувство мокрого мужчину и стали разбираться с жутким содержимым сумки.

Тогда-то и стала известной эта невероятная история, стоившая жизни 24-летней аспирантке и, по совместительству, возлюбленной доцента-историка СПбГУ, знатока наполеоновского времени, обладателя французского ордена Почетного легиона, реконструктора и прочая, и прочая, Олега Соколова.

Придавленный неопровержимыми уликами, Соколов признался в убийстве ночью 7 ноября, расчленении тела Анастасии и желании скрыть преступление. А заодно в планах покончить с собой, нарядившись в костюм Наполеона, в Петропавловской крепости и на глазах туристов. Туристам повезло. Наполеона прихватили раньше задуманного «спектакля».

Уже 11 ноября «Наполеон» отправился в «Кресты», а в соцсетях и СМИ начался настоящий ураган: о Соколове, оказывается, нелицеприятные слухи ходили давно.

В квартире доцента на набережной реки Мойки оперативники нашли обезглавленное тело 24-летней девушки. Фото
В квартире доцента на набережной реки Мойки оперативники нашли обезглавленное тело 24-летней девушки. Фото: КП/Золото Олег

Он называл себя «Сир», как полагалось обращаться к императору. Он менял юных любовниц как перчатки. Он повелевал армией почитателей и поклонниц, он воровал музейные ценности, он был связан с семьей Рудковской и Батурина… В общем, много чего стало известно.

Но одним из самых странных эпизодов трагедии стал прием гостей в квартире доцента, когда в соседней комнате лежало тело убитой им девушки. Как выяснилось, убийство произошло поздним вечером 7 ноября, а гости были запланированы на следующий день. Ну, не отменять же прием?

Спустя несколько недель стали известны многие подробности «увлекательной» жизни российского «Наполеона». О них рассказывали  друзья историка, и коллеги, и студенты и – пострадавшие.

По словам коллеги Соколова Дмитрия Матлина, приятельствовавшего с  доцентом более 30 лет, 100 лет назад в то же самое место реки Мойки, откуда достали ноги девушки, выбросили голову богатого антиквара. Об этом был написан рассказ. Скорее всего, Соколов его читал.

Олег Соколов был известен как крупный специалист по эпохе Наполеона и основатель реконструкторского движения в России. Фото
Олег Соколов был известен как крупный специалист по эпохе Наполеона и основатель реконструкторского движения в России. Фото: КП/Килькин Артем

Кроме того, Матлин рассказал, что на всех мероприятиях, в которых они принимали совместное участие, доцент безбожно напивался и вел себя крайне агрессивно.

А в среде реконструкторов его увлечение Наполеоном считали болезненным. Он позволял себе хамить собратьям по движению, а студентов и школьников считал за рабов.

Были проблемы у «Наполеона» и алкоголем. Исторические даты он отмечал, не зная меры. Однажды он напился так, что стал орать и прыгать по столам.

Неудивительно поэтому, что с душераздирающими подробностями трагедии соседствуют моменты такого «черного» юмора, что кажется – их написала не жизнь, а обкуренный голливудский сценарист.

Мы решили спросить у ведущих российских режиссеров детективных сериалов и триллеров: может ли эта реальная трагедия перенестись на экран?

Юрий Харнас, режиссёр сериала «След»: «Уже не один сценарист в России над этой историей работает»

Кадр из сериала «След»
Кадр из сериала «След»

По мнению именитого режиссера, эта история уже привлекла к себе внимание кинематографистов.

— Я думаю, что уже не один сценарист в России над этой историей работает. Не буду говорить про нас, но уже десяток человек только Российских драматургов и сценаристов взяли за основу чего-либо. Ну, конечно!

Там есть человеческие взаимоотношения, их что-то связывало, это не чужие друг другу люди. Студентка и профессор, у них были какие-то отношения. Какие они были, никто, вероятно, не узнает точно, но они были.

Раз есть человеческие отношения, значит есть какая-то драматургия, уже есть от чего плясать. А дальше сценарист в меру своего ограниченного таланта накрутит все что угодно, поверьте мне.

Это случилось, это — документальная история, и ничего придумывать не надо, чтобы взять за основу. Я уверен, что и книжку напишут и сериал, а может и кино.

Режиссер Илья Куликов: «Любое преступление может стать основой для детектива, от самого простого до самого сложного»

Кадр из сериала «Глухарь»
Кадр из сериала «Глухарь»

Илья Куликов, режиссёр, сценарист, создатель и автор сериалов «Глухарь», «Пятницкий», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки» и других уверен, что история «Наполеона» вполне может послужить основой сериала или фильма.

— Что угодно может стать основой для сериала, а почему бы нет? Если криминальная история, кто-то возьмет да напишет. Таких историй было миллион в сериалах. Любое преступление может стать основой для детектива, от самого простого до самого сложного.

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Тэги:

Илья КуликовОлег СоколовсериалыСледЮрий Харнас
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«И книжку напишут, и сериал снимут»: кинематографисты о жуткой истории «Наполеона»-расчленителя Соколова
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