«И книжку напишут, и сериал снимут»: кинематографисты о жуткой истории «Наполеона»-расчленителя Соколова

В кино, особенно жанра детектив, триллер или хоррор, сценаристы зачастую берут за основу реальные истории.

Страшные убийства, изощренная месть, душевные болезни – все это может превратиться в такие оскароносные шедевры, как «Молчание ягнят», «Французский связной», «Однажды в Америке», «Монстр» и другие.

В российском кино поступают также. Культовый сериал «Место встречи изменить нельзя» имеет в основе настоящую войну московской милиции с бандой «Черная кошка».

Есть и другой российский сериал о жизни маньяка под названием «Мосгаз», снятый по реальным событиям 1962 года. Главный герой сериала «Мосгаз» Владимир Ионесян — первый официально признанный серийный маньяк в Советском Союзе.

Биография знаменитого одесского налетчика Мишки Япончика тоже превратилась в популярный сериал. Да что говорить, супер-популярный сериал времен СССР «Знатоки» — тоже составлен из реальных уголовных дел.

Кинематографисты, как и мы, читают новости, ужасаются или задумываются – ведь жизнь иногда закручивает такие сюжеты, до которых не додумается ни один сценарист. Например, жуткая история доцента-расчленителя «Наполеона» Соколова из Петербурга.

В ней смешалось все – и любовь, и жестокое убийство, и признаки душевной болезни главного героя, и даже жизнь великого французского императора.

«Наполеон» Соколов и его жертва: хронология трагедии

Зрители и читатели новостей узнали о трагедии ранним утром 9 ноября. Именно тогда ничего не подозревающие питерские прохожие выловили из Мойки пьяненького пожилого мужчину, который оказался в воде, не удержав в руках тяжелую сумку.

Когда вытащили и «утопленника», и груз, выяснилось, что в сумке … отпиленные женские руки.

Дальше понятно: вызвали полицию, привели в чувство мокрого мужчину и стали разбираться с жутким содержимым сумки.

Тогда-то и стала известной эта невероятная история, стоившая жизни 24-летней аспирантке и, по совместительству, возлюбленной доцента-историка СПбГУ, знатока наполеоновского времени, обладателя французского ордена Почетного легиона, реконструктора и прочая, и прочая, Олега Соколова.

Придавленный неопровержимыми уликами, Соколов признался в убийстве ночью 7 ноября, расчленении тела Анастасии и желании скрыть преступление. А заодно в планах покончить с собой, нарядившись в костюм Наполеона, в Петропавловской крепости и на глазах туристов. Туристам повезло. Наполеона прихватили раньше задуманного «спектакля».

Уже 11 ноября «Наполеон» отправился в «Кресты», а в соцсетях и СМИ начался настоящий ураган: о Соколове, оказывается, нелицеприятные слухи ходили давно.

Он называл себя «Сир», как полагалось обращаться к императору. Он менял юных любовниц как перчатки. Он повелевал армией почитателей и поклонниц, он воровал музейные ценности, он был связан с семьей Рудковской и Батурина… В общем, много чего стало известно.

Но одним из самых странных эпизодов трагедии стал прием гостей в квартире доцента, когда в соседней комнате лежало тело убитой им девушки. Как выяснилось, убийство произошло поздним вечером 7 ноября, а гости были запланированы на следующий день. Ну, не отменять же прием?

Спустя несколько недель стали известны многие подробности «увлекательной» жизни российского «Наполеона». О них рассказывали друзья историка, и коллеги, и студенты и – пострадавшие.

По словам коллеги Соколова Дмитрия Матлина, приятельствовавшего с доцентом более 30 лет, 100 лет назад в то же самое место реки Мойки, откуда достали ноги девушки, выбросили голову богатого антиквара. Об этом был написан рассказ. Скорее всего, Соколов его читал.

Кроме того, Матлин рассказал, что на всех мероприятиях, в которых они принимали совместное участие, доцент безбожно напивался и вел себя крайне агрессивно.

А в среде реконструкторов его увлечение Наполеоном считали болезненным. Он позволял себе хамить собратьям по движению, а студентов и школьников считал за рабов.

Были проблемы у «Наполеона» и алкоголем. Исторические даты он отмечал, не зная меры. Однажды он напился так, что стал орать и прыгать по столам.

Неудивительно поэтому, что с душераздирающими подробностями трагедии соседствуют моменты такого «черного» юмора, что кажется – их написала не жизнь, а обкуренный голливудский сценарист.

Мы решили спросить у ведущих российских режиссеров детективных сериалов и триллеров: может ли эта реальная трагедия перенестись на экран?

Юрий Харнас, режиссёр сериала «След»: «Уже не один сценарист в России над этой историей работает»

По мнению именитого режиссера, эта история уже привлекла к себе внимание кинематографистов.

— Я думаю, что уже не один сценарист в России над этой историей работает. Не буду говорить про нас, но уже десяток человек только Российских драматургов и сценаристов взяли за основу чего-либо. Ну, конечно!

Там есть человеческие взаимоотношения, их что-то связывало, это не чужие друг другу люди. Студентка и профессор, у них были какие-то отношения. Какие они были, никто, вероятно, не узнает точно, но они были.

Раз есть человеческие отношения, значит есть какая-то драматургия, уже есть от чего плясать. А дальше сценарист в меру своего ограниченного таланта накрутит все что угодно, поверьте мне.

Это случилось, это — документальная история, и ничего придумывать не надо, чтобы взять за основу. Я уверен, что и книжку напишут и сериал, а может и кино.

Режиссер Илья Куликов: «Любое преступление может стать основой для детектива, от самого простого до самого сложного»

Илья Куликов, режиссёр, сценарист, создатель и автор сериалов «Глухарь», «Пятницкий», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки» и других уверен, что история «Наполеона» вполне может послужить основой сериала или фильма.

— Что угодно может стать основой для сериала, а почему бы нет? Если криминальная история, кто-то возьмет да напишет. Таких историй было миллион в сериалах. Любое преступление может стать основой для детектива, от самого простого до самого сложного.