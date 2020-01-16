Создатель «Гриффинов» и «Американского папаши» ушел из 20th Century Fox

Плохие новости для всех любителей мультсериалов для взрослых, как сообщает издание The Hollywood Reporter, Сет Макфарлейн, создатель таких легендарных проектов, как «Гриффины» и «Американский папаша», покинул студию 20th Century Fox Television и теперь работает совместно с NBCUniversal.

По условиям контракта, Сет должен отработать пять лет, после чего он получит 200 миллионов долларов. Солидная сумма для кого угодно. Более того, Макфарлейн будет заниматься новым контентом для компании, однако у него не отнимают возможность продавать его внешним покупателям, таким, как Netflix. Творцу пообещали полную свободу, так что выбор проектов стоит только за ним. Пока Сет искал новое место работы, он успел посетить Netflix, Amazon, Apple, Warner Bros, Sony, и Disney, однако остановил свой выбор именно на NBC.

Что теперь будет с «Американским папашей» и «Гриффинами», пока не известно.