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«Роль не позволяет полежать»: 62-летний Стоянов заговорил о съемках в новом проекте

Народный артист России прокомментировал участие в иронично-детективном сериала «Марлен».

«Роль не позволяет полежать»: 62-летний Стоянов заговорил о съемках в новом проекте
Юрий Стоянов (Фото: Globallookpress.com)

62-летний Юрий Стоянов в недавнем интервью Teleprogramma.pro прокомментировал участие в новом иронично-детективном сериале «Марлен» для НТВ. В беседе с корреспондентом издания народный артист России уточнил, что ему по сюжету досталась одна из главных ролей. Согласно написанному авторами сценарию, актеру придется раскрывать преступления в мире шоу-бизнеса, выводя на чистую воду представителей богемы. Как выяснилось, сам Стоянов принимал активное участие в создании нового проекта. Работая на съемочной площадке, будучи профессионалом своего дела, Юрий Николаевич придумывал на ходу, как можно обыграть ту или иную сцену.

По словам юмориста, у них было целых 75 съемочных дней. Артистам приходилось работать на износ, выкладываясь на максимуме своих способностей и сил. Съемочный день Стоянова длился до двенадцати часов. В свои 62 года актер с головой ушел в рабочий процесс, отрешившись от других важных дел.

«Эта роль не позволяет полежать, покурить или попить чайку. Это тяжелая и сложная работа, но, с другой стороны, — очень интересная», — отметил Стоянов.

Напомним, что актер вместе с ныне покойным Ильей Олейниковым завоевал любовь и признание своего зрителя благодаря съемкам в программе «Городок». Отец певца Дениса Клявера скончался в ноябре 2012 года в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.

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«Роль не позволяет полежать»: 62-летний Стоянов заговорил о съемках в новом проекте
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