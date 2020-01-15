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«75 съемочных дней по 12 часов и один перерыв!»: Стоянов о закулисье сериала «Марлен»

Телеканал НТВ приступил к съемкам ироничного детектива «Марлен».

«75 съемочных дней по 12 часов и один перерыв!»: Стоянов о закулисье сериала «Марлен»
Кадр со съемок сериала "Марлен". Фото: НТВ

Главную роль в фильме исполнит народный артист России Юрий Стоянов. Он сыграет харизматичного следователя Марлена Георгиевича Симонова.

Стоянову предстоит раскрывать преступления в мире шоу-бизнеса. А представители богемы — люди креативные. И для того, чтобы вывести их на чистую воду, главному герою нужно будет прибегнуть к нестандартным приемам.

Главное следственное управление организовали в бизнес-центре

Кадр со съемок сериала "Марлен". Фото
Кадр со съемок сериала «Марлен». Фото: НТВ

Снимают детектив в Москве и Подмосковье. Для съемок использовали целый этаж одного из бизнес-центров, в котором организовали Главное следственное управление.

В фильме будет выглядеть все по-настоящему: кабинеты, допросные, лаборатории судмедэкспертизы, больницы, офисы юридической фирмы и другие.

Также в съемках задействовали дорогие дома и квартиры, выставочные залы и галереи и даже элитный спа-центр для женщин.

Создатели обещают, что в сериале будет много экшена и трюковых сцен. Один из таких эпизодов, например, снимали в декабре. По сценарию, один из актеров должен был спрыгнуть с 11 этажа, что он и сделал сам, без дублера, но под чутким руководством команды каскадеров. Согласитесь, не все артисты пошли бы на такой шаг… К счастью, все закончилось хорошо, никто не пострадал.

Юрий Стоянов признался, что такой роли еще не играл

Кадр со съемок сериала "Марлен". Фото
Кадр со съемок сериала «Марлен». Фото: НТВ

Кстати, Юрия Стоянов активно участвует в создании сериала. Актер придумывает на ходу, как можно обыграть ту или иную сцену.

— У нас больше 75 съемочных дней, каждый по 12 часов и только один перерыв! — рассказал Teleprogramma.pro Юрий Стоянов. — Эта роль не позволяет полежать, покурить или попить чайку. Это тяжелая и сложная работа, но, с другой стороны, — очень интересная.

Я такого метража роли еще не играл, несмотря на свой опыт. Я всегда вспоминаю наш с моим партнером лозунг: «Мы не смешим, они смеются».

Мы все очень надеемся, что картина будет занятной и смешной. Это ироничная история об очень непохожем ни на кого, таком нетрендовом персонаже, которого зовут Марлен, имя которого расшифровывается, как Маркс Ленин.

Смешные случаи на площадке

Кадр со съемок сериала "Марлен". Фото
Кадр со съемок сериала «Марлен». Фото: НТВ

Юрий Стоянов — актер с прекрасным чувством юмора. Поэтому смешные истории случались на площадке часто. Например, однажды съемки сериала происходили в лаборатории Ганди (эксперта-криминалиста играет Владимир Большов). Разумеется, в таком заведении обсуждаются серьезные вещи и лица у актеров должны быть серьезные, сосредоточенные.

По сценарию эксперт берет в руки блокнот и читает способ убийства, количество и характер ранений жертвы фильма, однако Стоянов нарисовал ему в том самом блокноте смешную рожицу. Актер от увиденного потерялся, не выдержал и засмеялся. И так им пришлось снимать несколько дублей, потому что смехом заразились уже остальные члены съемочной группы.

Или еще один забавный случай. Одному из актеров нужно было выговорить сложную фразу — «экстракт наперстянки». Попробуйте сами ее проговорить! Получилось? Так вот артист несколько раз запинался и запинался, в итоге выдавал: «ЭСТРАКТ НАПЕРСНЯНКИ». Никто из членов группы не мог сдержать смех. И приходилось несколько раз переснимать дубль.

— Юрий Николаевич Стоянов — главное сокровище нашего проекта, — признался режиссер проекта Станислав Либин. — Работать с ним — это не только удовольствие, но и уникальный шанс многому научится.

Жанр нашего проекта настраивает на позитив, ведь мы снимаем ироничный детектив, смотря который, можно и нужно улыбаться. У нас множество ярких персонажей и увлекательных расследований.

Важно, что Марлен, будучи в некотором смысле человеком старомодным, расследует особо важные дела, которые происходят в мире богатых и знаменитых, поэтому в кадре зритель увидит много красивых и дорогих объектов», — рассказал режиссер проекта Станислав Либин.

В главных ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов, Сейдулла Молдаханов и другие.

Количество эпизодов: 20.

Жанр: ироничный детектив.

Ожидается, что сериал выйдет на экраны в 2020 году.

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Сериал "Марлен"Юрий Стоянов
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«75 съемочных дней по 12 часов и один перерыв!»: Стоянов о закулисье сериала «Марлен»
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