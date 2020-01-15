«75 съемочных дней по 12 часов и один перерыв!»: Стоянов о закулисье сериала «Марлен»

Главную роль в фильме исполнит народный артист России Юрий Стоянов. Он сыграет харизматичного следователя Марлена Георгиевича Симонова.

Стоянову предстоит раскрывать преступления в мире шоу-бизнеса. А представители богемы — люди креативные. И для того, чтобы вывести их на чистую воду, главному герою нужно будет прибегнуть к нестандартным приемам.

Главное следственное управление организовали в бизнес-центре

Снимают детектив в Москве и Подмосковье. Для съемок использовали целый этаж одного из бизнес-центров, в котором организовали Главное следственное управление.

В фильме будет выглядеть все по-настоящему: кабинеты, допросные, лаборатории судмедэкспертизы, больницы, офисы юридической фирмы и другие.

Также в съемках задействовали дорогие дома и квартиры, выставочные залы и галереи и даже элитный спа-центр для женщин.

Создатели обещают, что в сериале будет много экшена и трюковых сцен. Один из таких эпизодов, например, снимали в декабре. По сценарию, один из актеров должен был спрыгнуть с 11 этажа, что он и сделал сам, без дублера, но под чутким руководством команды каскадеров. Согласитесь, не все артисты пошли бы на такой шаг… К счастью, все закончилось хорошо, никто не пострадал.

Юрий Стоянов признался, что такой роли еще не играл

Кстати, Юрия Стоянов активно участвует в создании сериала. Актер придумывает на ходу, как можно обыграть ту или иную сцену.

— У нас больше 75 съемочных дней, каждый по 12 часов и только один перерыв! — рассказал Teleprogramma.pro Юрий Стоянов. — Эта роль не позволяет полежать, покурить или попить чайку. Это тяжелая и сложная работа, но, с другой стороны, — очень интересная. Я такого метража роли еще не играл, несмотря на свой опыт. Я всегда вспоминаю наш с моим партнером лозунг: «Мы не смешим, они смеются». Мы все очень надеемся, что картина будет занятной и смешной. Это ироничная история об очень непохожем ни на кого, таком нетрендовом персонаже, которого зовут Марлен, имя которого расшифровывается, как Маркс Ленин.

Смешные случаи на площадке

Юрий Стоянов — актер с прекрасным чувством юмора. Поэтому смешные истории случались на площадке часто. Например, однажды съемки сериала происходили в лаборатории Ганди (эксперта-криминалиста играет Владимир Большов). Разумеется, в таком заведении обсуждаются серьезные вещи и лица у актеров должны быть серьезные, сосредоточенные.

По сценарию эксперт берет в руки блокнот и читает способ убийства, количество и характер ранений жертвы фильма, однако Стоянов нарисовал ему в том самом блокноте смешную рожицу. Актер от увиденного потерялся, не выдержал и засмеялся. И так им пришлось снимать несколько дублей, потому что смехом заразились уже остальные члены съемочной группы.

Или еще один забавный случай. Одному из актеров нужно было выговорить сложную фразу — «экстракт наперстянки». Попробуйте сами ее проговорить! Получилось? Так вот артист несколько раз запинался и запинался, в итоге выдавал: «ЭСТРАКТ НАПЕРСНЯНКИ». Никто из членов группы не мог сдержать смех. И приходилось несколько раз переснимать дубль.

— Юрий Николаевич Стоянов — главное сокровище нашего проекта, — признался режиссер проекта Станислав Либин. — Работать с ним — это не только удовольствие, но и уникальный шанс многому научится. Жанр нашего проекта настраивает на позитив, ведь мы снимаем ироничный детектив, смотря который, можно и нужно улыбаться. У нас множество ярких персонажей и увлекательных расследований. Важно, что Марлен, будучи в некотором смысле человеком старомодным, расследует особо важные дела, которые происходят в мире богатых и знаменитых, поэтому в кадре зритель увидит много красивых и дорогих объектов», — рассказал режиссер проекта Станислав Либин.

В главных ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов, Сейдулла Молдаханов и другие.

Количество эпизодов: 20.

Жанр: ироничный детектив.

Ожидается, что сериал выйдет на экраны в 2020 году.