Звезда «Игры престолов» снимется в сериале про мафию

Похоже, что актеры неоднозначно закончившегося сериала «Игра престолов» в ближайшие годы точно не останутся без работы.

Телеканал Showtime продемонстрировал своим зрителям первый трейлер нового сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels), который обещает стать довольно успешным. Главную роль в проекте исполнила актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в «Игре престолов».

Сам проект будет неоригинальным, это спин-офф сериала в жанре ужасов «Страшные сказки», который успешно выходил три сезона и был закрыт летом 2016 года.

События будут происходить в Лос-Анджелесе в 1938 году. И хотя шоураннеры обещают отсылки к оригинальному сериалу, их будет не так много. «Город ангелов» расскажет полностью самостоятельную историю, в которой будут задействованы мексиканская культура, магия вуду и Третий рейх. Без мафии, разумеется, тоже не обойдется. Премьеру стоит ждать в начале лета.