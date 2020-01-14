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Звезда «Игры престолов» снимется в сериале про мафию

Натали Дормер исполнит главную роль в проекте «Страшные сказки: Город ангелов».

Звезда «Игры престолов» снимется в сериале про мафию
Натали Дормер. Фото: SHOWTIME

Похоже, что актеры неоднозначно закончившегося сериала «Игра престолов» в ближайшие годы точно не останутся без работы.

Телеканал Showtime продемонстрировал своим зрителям первый трейлер нового сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels), который обещает стать довольно успешным. Главную роль в проекте исполнила актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в «Игре престолов».

Сам проект будет неоригинальным, это спин-офф сериала в жанре ужасов «Страшные сказки», который успешно выходил три сезона и был закрыт летом 2016 года.

События будут происходить в Лос-Анджелесе в 1938 году. И хотя шоураннеры обещают отсылки к оригинальному сериалу, их будет не так много. «Город ангелов» расскажет полностью самостоятельную историю, в которой будут задействованы мексиканская культура, магия вуду и Третий рейх. Без мафии, разумеется, тоже не обойдется.  Премьеру стоит ждать в начале лета.

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Натали ДормерСериалСтрашные сказки: Город ангеловтрейлер
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Звезда «Игры престолов» снимется в сериале про мафию
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