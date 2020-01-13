Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды

Первый сезон невероятно успешного сериала «Мандалорец» недавно завершился, а актеры продолжают делиться интересными случаями со съемочной площадки. Проект во вселенной Звездных Войн многие называют настоящим бриллиантом, а многие фанаты космической саги даже считают, что именно создателю «Мандалорца», Джону Фавро, следовало доверить съемки продолжения полнометражных фильмов.

Как рассказывает издание tvline, во время съемок у актера Адам Палли в сериале была небольшая, но важная роль, он должен был ударить куклу малыша Йоды, который уже давно стал мемом в интернете. После съемок первого дубля Джон Фавро сказал актеру, что получилось неплохо, но он должен знать один секрет — цена Йоды составляет около пяти миллионов долларов и Адаму стоит быть поаккуратнее с дорогим реквизитом. Следующие три дубля волнующийся актер буквально не мог попасть в нужное место, в таком шоке от озвученной суммы он был.

«Мандалорец» стал одним из самых дорогих сериалов компании Disney, каждый эпизод сериала стоил около $15 млн.