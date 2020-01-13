Сериалы

Канал CBS снимет продолжение «Молчания ягнят»

Сериал расскажет историю агента ФБР Клариссы Старлинг.

Канал CBS снимет продолжение «Молчания ягнят»
Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Поклонники гастрономических приключений Ганнибала Лектера замерли в радостном ожидании, телеканал CBS решил развивать историю загадочного персонажа и вскоре начнется производство сериала «Кларисса», который станет сиквелом известного фильма «Молчание ягнят». Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг, а сюжет будет происходить спустя год после финала картины, в 1993 году.

Новый сериал расскажет прежде всего об истории Клариссы, а также о ее возвращении к охоте за серийными маньяками, вроде Ганнибала Лектера и Буффало Билла, которые были в основном фильме, сообщает издание Variety. Основной идеей нового проекта будет более полное раскрытие персонажа, которому ранее уделялось недостаточно экранного времени, ведь все внимание на себя оттягивал именно Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. Создатели сериала также намекают на появление всеми нелюбимого персонажа в некоторых сценах.

Персонаж Кларисы Старлинг впервые был представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

CBSМолчание ягнятСериал
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канал CBS снимет продолжение «Молчания ягнят»
Интересно?
Поделись с друзьями: