Канал CBS снимет продолжение «Молчания ягнят»

Поклонники гастрономических приключений Ганнибала Лектера замерли в радостном ожидании, телеканал CBS решил развивать историю загадочного персонажа и вскоре начнется производство сериала «Кларисса», который станет сиквелом известного фильма «Молчание ягнят». Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг, а сюжет будет происходить спустя год после финала картины, в 1993 году.

Новый сериал расскажет прежде всего об истории Клариссы, а также о ее возвращении к охоте за серийными маньяками, вроде Ганнибала Лектера и Буффало Билла, которые были в основном фильме, сообщает издание Variety. Основной идеей нового проекта будет более полное раскрытие персонажа, которому ранее уделялось недостаточно экранного времени, ведь все внимание на себя оттягивал именно Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. Создатели сериала также намекают на появление всеми нелюбимого персонажа в некоторых сценах.

Персонаж Кларисы Старлинг впервые был представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году.