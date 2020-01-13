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Заплатили чеканной монетой: стал известен гонорар Кавилла за роль Ведьмака

Актер получил довольно большую кучу денег.

Заплатили чеканной монетой: стал известен гонорар Кавилла за роль Ведьмака
Генри Кавилл. Фото: Aleksander Majdanski via www.ima/www.imago-images.de

Издание Variety поделилось сведениями о зарплате актера Генри Кавилла за роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Надо признать, цифры вышли внушительные, артист получал по 400 тысяч долларов за каждую серию первого сезона, в итоге такими темпами ему удалось заработать 3,2 миллиона долларов — что совсем немало, учитывая, что во многих сериях ему уделено не так уж много экранного времени.

Но это отнюдь не предел для актера, снимающегося в сериалах. Например, Хавьер Бардем за одну серию готовящегося к премьере проекта «Кортез» получает аж по 1,2 миллиона долларов.

Продолжение «Ведьмака» должной выйти в свет в начале следующего года, а съемки вот-вот начнутся.

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«Ведьмак»Генри Кавиллгонорар
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Заплатили чеканной монетой: стал известен гонорар Кавилла за роль Ведьмака
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