Заплатили чеканной монетой: стал известен гонорар Кавилла за роль Ведьмака

Издание Variety поделилось сведениями о зарплате актера Генри Кавилла за роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Надо признать, цифры вышли внушительные, артист получал по 400 тысяч долларов за каждую серию первого сезона, в итоге такими темпами ему удалось заработать 3,2 миллиона долларов — что совсем немало, учитывая, что во многих сериях ему уделено не так уж много экранного времени.

Но это отнюдь не предел для актера, снимающегося в сериалах. Например, Хавьер Бардем за одну серию готовящегося к премьере проекта «Кортез» получает аж по 1,2 миллиона долларов.

Продолжение «Ведьмака» должной выйти в свет в начале следующего года, а съемки вот-вот начнутся.