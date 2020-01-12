NBC снимет сериал «Юный Скала» о детстве Дуэйна Джонсона

Биография Дуэйна «Скалы» Джонсона давно уже должна была увидеть свет, вот только вряд ли поклонники актера ожидали, что это будет сериал, да к тому же комедийный. Кабельный канал NBC, популярный в Америке, планирует начать съемки комедийного сериала «Юный Скала». Как не сложно догадаться, сюжет расскажет о юных годах звезды и о начале его пути к успеху. Правда как это будет выглядеть в формате ситкома, пока остается загадкой. Исполнитель главной роли держится в секрете, но уже очевидно, что играть молодую версию себя настоящий Дуэйн не сможет, однако он будет появляться в каждой серии и что-то рассказывать.

В первом сезоне будет 11 серий и в зависимости от того, как зрители их посмотрят, будет приниматься решение о продолжении съемок. Джонсон часто рассказывал забавные и порой удивительные истории из своего детства и даже сравнивал свое взросление с историей Форреста Гампа, поскольку он также многое пережил и повстречал многих легендарных людей, от Мухаммеда Али до Рональда Рейгана. Сценарий пилотной серии напишут создатели «Американского папаши» — Нахнатчк Кхан и Джефф Чианг.