Женская месть, $5 миллионов и дочь Константина Кинчева: что увидят зрители в сериале «Про Веру»

Сериалов про любовь российские зрители пересмотрели великое множество и удивить их чем-то новым представителям этой индустрии бывает крайне сложно.

Тем не менее, иногда на экраны выходят сериалы с увлекательным затягивающим сюжетом, способные заставить зрителя с нетерпением ждать выхода каждой новой серии. К их числу можно отнести и новое творение компании «Среда» — сериал «Про Веру».

Продюсерами сериала стали Александр Цекало и Иван Самохвалов, ранее подарившие нам такие популярные ленты как «Мажор» и «Метод», а режиссером — Евгений Семенов, снявший популярный сериал «Анна-детективъ» с Александрой Никифоровой в главной роли.

Играть главную героиню сериала «Про Веру» доверили Вере Панфиловой. Несмотря на то, что это в активе этой 28-летней девушки, кстати, дочери музыканта Контантина Кинчева, не так много больших ролей, многим зрителям ее лицо наверняка покажется знакомым — очень уж яркая и «киношная» внешность.

Все восемь эпизодов сериала «Про Веру» можно будет посмотреть на Первом канале с 13 по 16 января, после вечерних новостей. О его персонажах, сюжете, актерах и местах съемки — в материале Teleprogramma.pro.

Месть за разбитое сердце и свободу

Героиня, которую, как можно понять по названию сериала, зовут Верой, серьезная и ответственная девушка. Они с младшим братом рано осиротели, а потому Вера вынуждена и учиться, и присматривать за 16-летним Серёжей, пытаясь справиться с трудностями его возраста.

Внезапно в жизни героини появляется бизнесмен Максим (Даниил Страхов). Успешный, красивый и романтичный, он добивается ее любви, но оказывается, что всё это лишь ловко расставленные сети. Благодаря Максиму Вера оказывается втянута в финансовую аферу. Она успела раскусить планы преступников и забрать себе пять миллионов долларов, однако ее всё же осудили и упекли за решетку на пять лет.

Прощать подлеца Максима и его подельников, Леонида и Анатолия, девушка не намерена. Еще в колонии она разрабатывает план — использовать украденные деньги, чтобы убить всех обидчиков, а затем купить себе домик у моря и вместе с братом начать новую жизнь. Но всё оказывается не так просто — Максим женат и воспитывает троих детей. Теперь планы Веры изменились — после освобождения по УДО она сближается с женами и детьми тех, кто разрушил ее жизнь, с намерением поступить с ними еще более жестоко.

Актеры и роли

Исполнительница главной роли Вера Панфилова на протяжении года училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова, затем продолжила познавать азы профессии на режиссерском факультете, в актерской группе мастерской Сергея Женовача. Из последних фильмов, где мы ее видели, можно выделить фантастическую драму «Лучше, чем люди», где она играла Жанну — возлюбленную Егора и сестру лидера банды хулиганов, уничтожающих роботов.

Роль Максима исполнил актер, хорошо знакомый многим любителям театра и кино — Даниил Страхов. Ему уже 43 года, среди проектов, в которых он принимал участие, можно увидеть такие популярные фильмы как «Мы из будущего» и «Северное сияние», сериалы «Дети Арбата», «Исаев», «Бедная Настя» и другие.

Молодой актер Владислав Новицкий (его персонаж — Сергей) впервые появился на экране в одном из эпизодов сериала «Счастливы вместе» — в роли шахматиста Гоши. В ту пору ему было около десяти лет, сейчас парню 22 и сериал Евгения Семенова вполне может открыть ему дорогу к более серьезным ролям.

В сериале также снялись Игорь Скляр («Дети понедельника»), Артур Ваха («Тест на беременность»), Екатерина Дубакина (Маша Шаталина в «Моей прекрасной няне»), Кристина Исайкина («Кризис нежного возраста»), Денис Синявский («Троцкий»), Александр Кудренко («Есенин»).

О съемках

Местом съемок этой драмы стал Санкт-Петербург, вместе с его мостами, каналами, крышами и характерными интерьерами. Но иногда даже настоящей северной столицы художникам-декораторам было недостаточно, и приходилось импровизировать.

Например, сцены в полицейском управлении они снимали в заброшенном доме, для чего туда привезли подходящую мебель и установили правильный свет. Жилищем депутата Госдумы, роль которого исполнил Скляр, стал настоящий шикарный особняк. Хрустальные люстры, вычурные обои — именно таким простые люди представляют дом среднестатистического слуги народа.

Как отмечается на сайте Первого канала, ради ролей в «Про Веру» некоторым актерам пришлось усердно готовиться — Новицкий «качался» в тренажерном зале, Панфилова и Ваха учились стрелять из пистолета. К счастью, из списка опасных моментов на съемках им доверили лишь стрельбу, остальные трюки, к примеру, прыжки с Дворцового моста и плавание в ледяной воде, за них исполняли профессиональные каскадеры.

Узнать больше вы сможете, посмотрев сериал на Первом канале, либо онлайн — на сайте 1tv.ru.

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