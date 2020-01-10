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«Мир был у его ног»: актер «Американской истории ужасов» умер в 27 лет

У парня были проблемы с психикой и зависимостью.

«Мир был у его ног»: актер «Американской истории ужасов» умер в 27 лет
Гарри Хэйнс ушел молодым. Фото: instagram.com/harryhains/

Печальные новости: 27-летний актер и музыкант Гаррисон Хайнс умер, борясь с психическим расстройством и зависимостью. Трагедия произошла 7 января, о чем в Instagram сообщила мать молодого человека — американская актриса и певица Джейн Бэдлер.

«Мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и мир был у его ног. Его искра сияла так недолго…  Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день моей жизни», — написала звезда сериала «Она написала убийство».

Известно, что после старта карьеры в Голливуде Джейн уехала в Австралию, где вышла замуж за местного бизнесмена и родила от него двоих сыновей. Младший Гарри пошел в мать, стал актером, музыкантом, продюсером и моделью. Он успел сыграть в сериалах «Американская история ужасов», «Удаленные», «Подлый Пит» и других.

12 января молодого человека похоронят в Лос-Анджелесе, на голливудском кладбище.

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«Мир был у его ног»: актер «Американской истории ужасов» умер в 27 лет
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