«Мир был у его ног»: актер «Американской истории ужасов» умер в 27 лет

У парня были проблемы с психикой и зависимостью.

Печальные новости: 27-летний актер и музыкант Гаррисон Хайнс умер, борясь с психическим расстройством и зависимостью. Трагедия произошла 7 января, о чем в Instagram сообщила мать молодого человека — американская актриса и певица Джейн Бэдлер.

«Мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и мир был у его ног. Его искра сияла так недолго… Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день моей жизни», — написала звезда сериала «Она написала убийство».

Известно, что после старта карьеры в Голливуде Джейн уехала в Австралию, где вышла замуж за местного бизнесмена и родила от него двоих сыновей. Младший Гарри пошел в мать, стал актером, музыкантом, продюсером и моделью. Он успел сыграть в сериалах «Американская история ужасов», «Удаленные», «Подлый Пит» и других.

12 января молодого человека похоронят в Лос-Анджелесе, на голливудском кладбище.