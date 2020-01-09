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В Сети появился первый трейлер сериала, снятого по комиксам сына Стивена Кинга

Премьера состоится на Netflix в начале февраля.

В Сети появился первый трейлер сериала, снятого по комиксам сына Стивена Кинга
«Ключи локков». Фото: denofgeek.com

Как выяснилось, в семье Кингов писательский талант есть не только у Стивена. На видеосервисе Netflix появился первый трейлер нового хоррор-сериала «Ключи Локков» по одноименным комиксам Джо Хилла — сына Стивена Кинга. По сюжету комиксов, трое подростков переезжают в новый дом после смерти отца, но как это часто бывает, в доме есть секреты, которые не стоит искать. Герои находят разбросанные по всему дому таинственные ключи, которые наделяют их обладателей мистическими силами.

Премьера сериала «Ключи Локков» запланирована на 7 февраля, так что ждать осталось совсем недолго. Всего вышло 46 эпизодов комикса, с 2008 по 2013 год. В 2009 году серия номинировалась на премию Айснера в категориях «Лучшая короткая серия» и «Лучший автор» (Джо Хилл) и в этом же году серия выиграла премию «British Fantasy Award» в номинации «Лучший комикс или графический роман».

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NetflixНовости googleНовости киноСериалСериал "Ключи Локков"Стивен Кинг
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В Сети появился первый трейлер сериала, снятого по комиксам сына Стивена Кинга
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