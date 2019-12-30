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Названы лучшие эротические сцены из сериалов 2019 года

Эксперты издания PopSugar потратили немало времени составляя этот крайне интригующий рейтинг.

Названы лучшие эротические сцены из сериалов 2019 года
Игра Престолов. Фото: Javier Rojas/Pi

Продолжаем наблюдать за рейтингами и итогами уходящего года. Издание PopSugar решило полюбоваться и опубликовать список лучших эротических сцен из сериалов и фильмов, вышедших в 2019 году.

На первом месте оказался сериал «Игра Престолов» и постельная сцена между Арьей Старк и Джендри. Тогда девушка попросила кавалера о близости перед важной битвой, которая могла стать для них последней. Второе место отвоевал фильм «Рокетмен» и сцена крайне тесной дружбы между певцом Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Рейдом. На третьей строке картина «Стриптизерши» и сцена с тренировками девушек в клубе. Балее следует сериал «Розуэлл, Нью-Мексико» и первый секс главных героев. Пятая строчка у сериала «Флибэг» с неоднозначной сценой со священником и героиней.

Стоит отметить, что «Игра Престолов» вновь появляется в рейтинге, на седьмом месте. Постельная сцена между Джейми Ланистером и Бриенной Тарт.

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Названы лучшие эротические сцены из сериалов 2019 года
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