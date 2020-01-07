Сериалы

Новый «Шерлок» и «доктор Хаус» в космосе: сериалы, которые мы увидим в 2020 году

Мы остались без приквела «Игры престолов», но получили несколько интересных новинок.

Новый «Шерлок» и «доктор Хаус» в космосе: сериалы, которые мы увидим в 2020 году
Хью Лори в сериале "Авеню 5". Фото: НВО

Для любителей кино каждый новый год — это всегда море новых фильмов и сериалов, которые, благо, мировой кинематограф штампует без остановки, успевая угодить любителям самых разных жанров — от слезливых мыльных опер до леденящих душу ужастиков. 2020 год не станет исключением и принесет нам много всего интересного.

К сожалению, обещанный приквел «Игры престолов» под названием «Долгая ночь» компания HBO снимать передумала, а о решении снять другой — «Дом дракона» — объявила лишь в октябре 2019 года. Соответственно, в 2020 году он выйти никак не сможет, и очень печально, ведь приквел наверняка стал бы самым ожидаемым сериалом года. Впрочем, и без него нас ждет немало хороших сериалов, включая появившиеся на экранах впервые. Портал Teleprogramma.pro решил рассказать вам, что это за сериалы.

«Шерлок». Пятый сезон

Кадр из сериала "Шерлок"
Кадр из сериала «Шерлок»

Это одновременно и первый по дате выхода, и один из самых ожидаемых сериалов года. Пятый сезон «Шерлока» появится на канале ВВС уже  1 января года и поведает зрителю новые детективные истории, героями которых станут Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча и доктор Ватсон, которого играет Мартин Фриман.

Если судить по информации в Сети, в новом сезоне сыщику придется распутывать дело о похищении ребенка, скорее всего, дочки доктора Ватсона. Будем надеяться, что всё закончится хорошо и добро, как всегда, одержит победу.

«Властелин колец». Премьера

Сериал "Властелин колец" - дата выхода
Кадр из фильма по произведению Толкиена

Любителей фэнтези Толкиена в наступившем 2020 году ждет радостное событие — премьера  сериала «Властелин колец». Его сюжет пока неизвестен, но, по некоторым данным, его события будут разворачиваться в то время, когда эльфы воевали с Сауроном и было создано Кольцо Всевластья, то есть за 3000 лет до наступления эпохи короля.

Сериал выпустит канал Amazon, премьера может состояться в декабре 2020 года.

«Авеню 5». Премьера

Кадр из сериала "Авеню 5"
Кадр из сериала «Авеню 5»

Фанаты знаменитого британского актера Хью Лори, эта новость — для вас. В январе HBO выпустит новый сериал с участием Лори, прославившегося благодаря роли гениального, но плюющего на все правила и нормы врача в сериале «Доктор Хаус». В новом сериале под названием «Авеню 5» он сыграет роль персонажа по имени Райан Кларк.

Кларк — член экипажа космического лайнера «Галактика Джадда», совершающего восьминедельный полет. Космический туризм в том будущем, что воплотили в кадре создатели сериала, очень популярен. Но все ли герои сериала готовы к столь длительному полету?

«Чужак». Премьера

Кадр из сериала HBO "Чужак"
Кадр из сериала HBO «Чужак»

«Чужак» — сериал, снятый по роману признанного мастера ужасов Стивена Кинга. В центре событий мы видим запутанную детективную историю. Убит мальчик, на месте преступления обнаруживают отпечатки мужчины. Впрочем, записи с камер видеонаблюдения говорят, что в момент трагедии он находился далеко и никак не мог совершить то, что ему инкриминируют.

Сотрудник правоохранительных органов, расследующий дело, начинает подозревать, что это не обычное убийство — к делу приложили руку потусторонние силы. О том, удастся ли найти убийцу, вы сможете узнать, посмотрев сериал на HBO и онлайн-сервисах, начиная с 12 января.

«Телохранитель». Второй сезон

Кадр из сериала "Телохранитель" (2018)
Кадр из сериала «Телохранитель» (2018)

Когда создатели сериала «Телохранитель» снимали первый его сезон, они еще не знали, понравится ли он зрителям, и не были уверены в том, что придется снимать второй сезон. Между теми, рейтинги сериала порадовали и новые съемки стартовали.

Герой «Телохранителя» — ветеран афганской войны Дэвид Бадд, принятый на работу в Правительство Великобритании. В прошлом сезоне он узнал, на чьей совести лежит убийство главы МВД Джулии Монтегю. Шесть серий второго сезона расскажут нам о том, что за этим последовало.

«Доктор Кто». 12-й сезон

Кадр из сериала "Доктор Кто"
Кадр из сериала «Доктор Кто»

В начале 2020 года ВВС представит зрителям 12-й сезон фантастического сериала «Доктор Кто». Как сообщалось, по сюжету героиня Джоди Уиттакер вместе с Грэмом, Райаном и Ясмин будет путешествовать по Вселенной, спасая ее от гибели. Сопровождать их будет питомец Доктора – кошка по имени Перси.

«Мажор». Четвертый сезон

Прилучный в сериале "Мажор"
Кадр из сериала «Мажор»

На Первый канал в сентябре 2020 года вернется сериал «Мажор». Зрители наконец-то узнают, остались ли живы главные герои — Игорь и Вика — после того, как в конце третьего сезона их застрелили. Первые сезоны сериала оказались очень популярны, а потому стоит надеяться, что продюсерский центр Александра Цекало и над новыми сериями потрудился на славу.

«Эмили в Париже». Премьера

Героиня сериала "Эмили в Париже"
Героиня сериала «Эмили в Париже»

Популярнейший сериал HBO «Cекс в большом городе», выходивший в 1998-2004 годах, обретет новую жизнь. Его сценарист  Даррен Стар написал сценарий для нового проекта — «Эмили в Париже». Его героиня — американка Эмили, переехавшая в столицу Франции, чем-то похожа на Кэрри Брэдшоу. Как и Кэрри, она постоянно попадает в дурацкие ситуации и мечтает встретить свою настоящую любовь.

Главную роль в сериале играет актриса Лили Коллинз, ранее успевшая сняться в мини-сериале «Отверженные» и фильме «Белоснежка: Месть гномов». Увидеть ее в роли Эмили можно будет весной 2020 года на Paramount Network.

«Миссис Америка». Премьера

Кейт Бланшетт в роли Филлис Шлэфли
Кейт Бланшетт в роли Филлис Шлэфли в сериале «Миссис Америка»

Актриса Кейт Бланшетт в сериале «Миссис Америка» исполнила роль адвоката и активистки консервативной партии США Филлис Шлэфли, известной в 1970-е годы антифеминистки, выступающей против абортов и против принятия поправки о равных правах мужчин и женщин. Как отмечают зрители, уже успевшие сравнить фотографии актрисы и настоящей Шлэфли, женщины действительно очень похожи.

«Миссис Америка» появится на канале FX в конце 2020 года.

«Ходячие мертвецы: Внешний мир». Премьера

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» приготовил в качестве подарка своим зрителям канал AMC. Его действие развернется
через десятилетие после событий основного сериала и персонажами будут люди, появившиеся на свет после начала зомби-апокалипсиса.

Выход сериала «Ходячие мертвецы: Внешний мир» может состояться в конце 2020 года.

«Сквозь снег». Премьера

Кадр из сериала "Сквозь снег" (2020)
Кадр из сериала «Сквозь снег»

По сюжету сериала «Сквозь снег», в результате техногенной катастрофы на Земле начался новый ледниковый период. Люди, которым удалось спастись, стали пассажирами поезда, разделившись при этом на классы — элита едет в первом классе, бедняки ютятся в последних вагонах. Однажды они узнают, что эти вагоны было решено отцепить…

Сериал выйдет в 2020 году на Turner Network Television. Уже объявлено, что дебютный сезон будет состоять из 10 серий.

«Шантарам». Премьера

Чарли Ханнам - актер. Фото
Фото не из сериала, но из Индии. Фото: Instagram / @charliiehunnam

«Шантарам» — знаменитый роман Грегори Дэвида Робертса, продажи которого уже давно перевалили за миллион экземпляров. В 2020 году на Apple TV+ появится долгожданная экранизация романа. Главную роль в сериале должен был играть Джонни Депп, но так и не смог найти для этого время в своем графике. В итог роль досталась британцу Чарли Ханнэму.

Напомним, в романе Робертс рассказывает историю жизни австралийского преступника по имени Линдсей Форд, сбежавшего из тюрьмы и по фальшивому паспорту добравшегося до Индии.

«Эйфория». Второй сезон

Кадр из сериала "Эйфория" от HBO
Кадр из сериала «Эйфория» производства HBO

В первом сезоне «Эйфории» 17-летняя героиня, роль которой играет Зендая, вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике, но тут же взялась за старое. Лишь появление новой подруги, только что приехавшей в их город, дало ей шанс исправиться и начать новую жизнь.

Второй сезон выйдет на экраны совсем скоро, поклонники сериала наконец-то узнают, как складывается дальнейшая судьба молодых людей в этом жестоком и полном нехороших соблазнов мире.

А какие сериалы 2020 года больше всего жаждете увидеть вы?

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