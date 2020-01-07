Новый «Шерлок» и «доктор Хаус» в космосе: сериалы, которые мы увидим в 2020 году

Для любителей кино каждый новый год — это всегда море новых фильмов и сериалов, которые, благо, мировой кинематограф штампует без остановки, успевая угодить любителям самых разных жанров — от слезливых мыльных опер до леденящих душу ужастиков. 2020 год не станет исключением и принесет нам много всего интересного.
К сожалению, обещанный приквел «Игры престолов» под названием «Долгая ночь» компания HBO снимать передумала, а о решении снять другой — «Дом дракона» — объявила лишь в октябре 2019 года. Соответственно, в 2020 году он выйти никак не сможет, и очень печально, ведь приквел наверняка стал бы самым ожидаемым сериалом года. Впрочем, и без него нас ждет немало хороших сериалов, включая появившиеся на экранах впервые. Портал Teleprogramma.pro решил рассказать вам, что это за сериалы.
«Шерлок». Пятый сезон
Это одновременно и первый по дате выхода, и один из самых ожидаемых сериалов года. Пятый сезон «Шерлока» появится на канале ВВС уже 1 января года и поведает зрителю новые детективные истории, героями которых станут Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча и доктор Ватсон, которого играет Мартин Фриман.
Если судить по информации в Сети, в новом сезоне сыщику придется распутывать дело о похищении ребенка, скорее всего, дочки доктора Ватсона. Будем надеяться, что всё закончится хорошо и добро, как всегда, одержит победу.
«Властелин колец». Премьера
Любителей фэнтези Толкиена в наступившем 2020 году ждет радостное событие — премьера сериала «Властелин колец». Его сюжет пока неизвестен, но, по некоторым данным, его события будут разворачиваться в то время, когда эльфы воевали с Сауроном и было создано Кольцо Всевластья, то есть за 3000 лет до наступления эпохи короля.
Сериал выпустит канал Amazon, премьера может состояться в декабре 2020 года.
«Авеню 5». Премьера
Фанаты знаменитого британского актера Хью Лори, эта новость — для вас. В январе HBO выпустит новый сериал с участием Лори, прославившегося благодаря роли гениального, но плюющего на все правила и нормы врача в сериале «Доктор Хаус». В новом сериале под названием «Авеню 5» он сыграет роль персонажа по имени Райан Кларк.
Кларк — член экипажа космического лайнера «Галактика Джадда», совершающего восьминедельный полет. Космический туризм в том будущем, что воплотили в кадре создатели сериала, очень популярен. Но все ли герои сериала готовы к столь длительному полету?
«Чужак». Премьера
«Чужак» — сериал, снятый по роману признанного мастера ужасов Стивена Кинга. В центре событий мы видим запутанную детективную историю. Убит мальчик, на месте преступления обнаруживают отпечатки мужчины. Впрочем, записи с камер видеонаблюдения говорят, что в момент трагедии он находился далеко и никак не мог совершить то, что ему инкриминируют.
Сотрудник правоохранительных органов, расследующий дело, начинает подозревать, что это не обычное убийство — к делу приложили руку потусторонние силы. О том, удастся ли найти убийцу, вы сможете узнать, посмотрев сериал на HBO и онлайн-сервисах, начиная с 12 января.
«Телохранитель». Второй сезон
Когда создатели сериала «Телохранитель» снимали первый его сезон, они еще не знали, понравится ли он зрителям, и не были уверены в том, что придется снимать второй сезон. Между теми, рейтинги сериала порадовали и новые съемки стартовали.
Герой «Телохранителя» — ветеран афганской войны Дэвид Бадд, принятый на работу в Правительство Великобритании. В прошлом сезоне он узнал, на чьей совести лежит убийство главы МВД Джулии Монтегю. Шесть серий второго сезона расскажут нам о том, что за этим последовало.
«Доктор Кто». 12-й сезон
В начале 2020 года ВВС представит зрителям 12-й сезон фантастического сериала «Доктор Кто». Как сообщалось, по сюжету героиня Джоди Уиттакер вместе с Грэмом, Райаном и Ясмин будет путешествовать по Вселенной, спасая ее от гибели. Сопровождать их будет питомец Доктора – кошка по имени Перси.
«Мажор». Четвертый сезон
На Первый канал в сентябре 2020 года вернется сериал «Мажор». Зрители наконец-то узнают, остались ли живы главные герои — Игорь и Вика — после того, как в конце третьего сезона их застрелили. Первые сезоны сериала оказались очень популярны, а потому стоит надеяться, что продюсерский центр Александра Цекало и над новыми сериями потрудился на славу.
«Эмили в Париже». Премьера
Популярнейший сериал HBO «Cекс в большом городе», выходивший в 1998-2004 годах, обретет новую жизнь. Его сценарист Даррен Стар написал сценарий для нового проекта — «Эмили в Париже». Его героиня — американка Эмили, переехавшая в столицу Франции, чем-то похожа на Кэрри Брэдшоу. Как и Кэрри, она постоянно попадает в дурацкие ситуации и мечтает встретить свою настоящую любовь.
Главную роль в сериале играет актриса Лили Коллинз, ранее успевшая сняться в мини-сериале «Отверженные» и фильме «Белоснежка: Месть гномов». Увидеть ее в роли Эмили можно будет весной 2020 года на Paramount Network.
«Миссис Америка». Премьера
Актриса Кейт Бланшетт в сериале «Миссис Америка» исполнила роль адвоката и активистки консервативной партии США Филлис Шлэфли, известной в 1970-е годы антифеминистки, выступающей против абортов и против принятия поправки о равных правах мужчин и женщин. Как отмечают зрители, уже успевшие сравнить фотографии актрисы и настоящей Шлэфли, женщины действительно очень похожи.
«Миссис Америка» появится на канале FX в конце 2020 года.
«Ходячие мертвецы: Внешний мир». Премьера
Новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» приготовил в качестве подарка своим зрителям канал AMC. Его действие развернется
через десятилетие после событий основного сериала и персонажами будут люди, появившиеся на свет после начала зомби-апокалипсиса.
Выход сериала «Ходячие мертвецы: Внешний мир» может состояться в конце 2020 года.
«Сквозь снег». Премьера
По сюжету сериала «Сквозь снег», в результате техногенной катастрофы на Земле начался новый ледниковый период. Люди, которым удалось спастись, стали пассажирами поезда, разделившись при этом на классы — элита едет в первом классе, бедняки ютятся в последних вагонах. Однажды они узнают, что эти вагоны было решено отцепить…
Сериал выйдет в 2020 году на Turner Network Television. Уже объявлено, что дебютный сезон будет состоять из 10 серий.
«Шантарам». Премьера
«Шантарам» — знаменитый роман Грегори Дэвида Робертса, продажи которого уже давно перевалили за миллион экземпляров. В 2020 году на Apple TV+ появится долгожданная экранизация романа. Главную роль в сериале должен был играть Джонни Депп, но так и не смог найти для этого время в своем графике. В итог роль досталась британцу Чарли Ханнэму.
Напомним, в романе Робертс рассказывает историю жизни австралийского преступника по имени Линдсей Форд, сбежавшего из тюрьмы и по фальшивому паспорту добравшегося до Индии.
«Эйфория». Второй сезон
В первом сезоне «Эйфории» 17-летняя героиня, роль которой играет Зендая, вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике, но тут же взялась за старое. Лишь появление новой подруги, только что приехавшей в их город, дало ей шанс исправиться и начать новую жизнь.
Второй сезон выйдет на экраны совсем скоро, поклонники сериала наконец-то узнают, как складывается дальнейшая судьба молодых людей в этом жестоком и полном нехороших соблазнов мире.