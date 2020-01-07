Новый «Шерлок» и «доктор Хаус» в космосе: сериалы, которые мы увидим в 2020 году

Мы остались без приквела «Игры престолов», но получили несколько интересных новинок.

Для любителей кино каждый новый год — это всегда море новых фильмов и сериалов, которые, благо, мировой кинематограф штампует без остановки, успевая угодить любителям самых разных жанров — от слезливых мыльных опер до леденящих душу ужастиков. 2020 год не станет исключением и принесет нам много всего интересного.

К сожалению, обещанный приквел «Игры престолов» под названием «Долгая ночь» компания HBO снимать передумала, а о решении снять другой — «Дом дракона» — объявила лишь в октябре 2019 года. Соответственно, в 2020 году он выйти никак не сможет, и очень печально, ведь приквел наверняка стал бы самым ожидаемым сериалом года. Впрочем, и без него нас ждет немало хороших сериалов, включая появившиеся на экранах впервые. Портал Teleprogramma.pro решил рассказать вам, что это за сериалы.

«Шерлок». Пятый сезон

Это одновременно и первый по дате выхода, и один из самых ожидаемых сериалов года. Пятый сезон «Шерлока» появится на канале ВВС уже 1 января года и поведает зрителю новые детективные истории, героями которых станут Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча и доктор Ватсон, которого играет Мартин Фриман.

Если судить по информации в Сети, в новом сезоне сыщику придется распутывать дело о похищении ребенка, скорее всего, дочки доктора Ватсона. Будем надеяться, что всё закончится хорошо и добро, как всегда, одержит победу.

«Властелин колец». Премьера

Любителей фэнтези Толкиена в наступившем 2020 году ждет радостное событие — премьера сериала «Властелин колец». Его сюжет пока неизвестен, но, по некоторым данным, его события будут разворачиваться в то время, когда эльфы воевали с Сауроном и было создано Кольцо Всевластья, то есть за 3000 лет до наступления эпохи короля.

Сериал выпустит канал Amazon, премьера может состояться в декабре 2020 года.

«Авеню 5». Премьера

Фанаты знаменитого британского актера Хью Лори, эта новость — для вас. В январе HBO выпустит новый сериал с участием Лори, прославившегося благодаря роли гениального, но плюющего на все правила и нормы врача в сериале «Доктор Хаус». В новом сериале под названием «Авеню 5» он сыграет роль персонажа по имени Райан Кларк.

Кларк — член экипажа космического лайнера «Галактика Джадда», совершающего восьминедельный полет. Космический туризм в том будущем, что воплотили в кадре создатели сериала, очень популярен. Но все ли герои сериала готовы к столь длительному полету?

«Чужак». Премьера

«Чужак» — сериал, снятый по роману признанного мастера ужасов Стивена Кинга. В центре событий мы видим запутанную детективную историю. Убит мальчик, на месте преступления обнаруживают отпечатки мужчины. Впрочем, записи с камер видеонаблюдения говорят, что в момент трагедии он находился далеко и никак не мог совершить то, что ему инкриминируют.

Сотрудник правоохранительных органов, расследующий дело, начинает подозревать, что это не обычное убийство — к делу приложили руку потусторонние силы. О том, удастся ли найти убийцу, вы сможете узнать, посмотрев сериал на HBO и онлайн-сервисах, начиная с 12 января.

«Телохранитель». Второй сезон

Когда создатели сериала «Телохранитель» снимали первый его сезон, они еще не знали, понравится ли он зрителям, и не были уверены в том, что придется снимать второй сезон. Между теми, рейтинги сериала порадовали и новые съемки стартовали.

Герой «Телохранителя» — ветеран афганской войны Дэвид Бадд, принятый на работу в Правительство Великобритании. В прошлом сезоне он узнал, на чьей совести лежит убийство главы МВД Джулии Монтегю. Шесть серий второго сезона расскажут нам о том, что за этим последовало.

«Доктор Кто». 12-й сезон

В начале 2020 года ВВС представит зрителям 12-й сезон фантастического сериала «Доктор Кто». Как сообщалось, по сюжету героиня Джоди Уиттакер вместе с Грэмом, Райаном и Ясмин будет путешествовать по Вселенной, спасая ее от гибели. Сопровождать их будет питомец Доктора – кошка по имени Перси.

«Мажор». Четвертый сезон

На Первый канал в сентябре 2020 года вернется сериал «Мажор». Зрители наконец-то узнают, остались ли живы главные герои — Игорь и Вика — после того, как в конце третьего сезона их застрелили. Первые сезоны сериала оказались очень популярны, а потому стоит надеяться, что продюсерский центр Александра Цекало и над новыми сериями потрудился на славу.

«Эмили в Париже». Премьера

Популярнейший сериал HBO «Cекс в большом городе», выходивший в 1998-2004 годах, обретет новую жизнь. Его сценарист Даррен Стар написал сценарий для нового проекта — «Эмили в Париже». Его героиня — американка Эмили, переехавшая в столицу Франции, чем-то похожа на Кэрри Брэдшоу. Как и Кэрри, она постоянно попадает в дурацкие ситуации и мечтает встретить свою настоящую любовь.

Главную роль в сериале играет актриса Лили Коллинз, ранее успевшая сняться в мини-сериале «Отверженные» и фильме «Белоснежка: Месть гномов». Увидеть ее в роли Эмили можно будет весной 2020 года на Paramount Network.

«Миссис Америка». Премьера

Актриса Кейт Бланшетт в сериале «Миссис Америка» исполнила роль адвоката и активистки консервативной партии США Филлис Шлэфли, известной в 1970-е годы антифеминистки, выступающей против абортов и против принятия поправки о равных правах мужчин и женщин. Как отмечают зрители, уже успевшие сравнить фотографии актрисы и настоящей Шлэфли, женщины действительно очень похожи.

«Миссис Америка» появится на канале FX в конце 2020 года.

«Ходячие мертвецы: Внешний мир». Премьера

Новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» приготовил в качестве подарка своим зрителям канал AMC. Его действие развернется

через десятилетие после событий основного сериала и персонажами будут люди, появившиеся на свет после начала зомби-апокалипсиса.

Выход сериала «Ходячие мертвецы: Внешний мир» может состояться в конце 2020 года.

«Сквозь снег». Премьера

По сюжету сериала «Сквозь снег», в результате техногенной катастрофы на Земле начался новый ледниковый период. Люди, которым удалось спастись, стали пассажирами поезда, разделившись при этом на классы — элита едет в первом классе, бедняки ютятся в последних вагонах. Однажды они узнают, что эти вагоны было решено отцепить…

Сериал выйдет в 2020 году на Turner Network Television. Уже объявлено, что дебютный сезон будет состоять из 10 серий.

«Шантарам». Премьера

«Шантарам» — знаменитый роман Грегори Дэвида Робертса, продажи которого уже давно перевалили за миллион экземпляров. В 2020 году на Apple TV+ появится долгожданная экранизация романа. Главную роль в сериале должен был играть Джонни Депп, но так и не смог найти для этого время в своем графике. В итог роль досталась британцу Чарли Ханнэму.

Напомним, в романе Робертс рассказывает историю жизни австралийского преступника по имени Линдсей Форд, сбежавшего из тюрьмы и по фальшивому паспорту добравшегося до Индии.

«Эйфория». Второй сезон

В первом сезоне «Эйфории» 17-летняя героиня, роль которой играет Зендая, вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике, но тут же взялась за старое. Лишь появление новой подруги, только что приехавшей в их город, дало ей шанс исправиться и начать новую жизнь.

Второй сезон выйдет на экраны совсем скоро, поклонники сериала наконец-то узнают, как складывается дальнейшая судьба молодых людей в этом жестоком и полном нехороших соблазнов мире.

А какие сериалы 2020 года больше всего жаждете увидеть вы?