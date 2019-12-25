«Без лица» по-русски: на НТВ стартует мафиозная комедия «Форс-мажор»

30 декабря на канале НТВ стартует остросюжетный комедийный сериал «Форс-мажор», и речь в нем пойдет о русской мафии. Главную роль «крестного отца» исполнил Павел Прилучный, вместе с ним в картине снялись Илья Глинников, Федор Добронравов, Александры Ильины (старший и младший), Михаил Тарабукин, Галина Петрова и Диана Пожарская.

Сюжет просто невероятный! В частной клинике проводят незаконную пластическую операцию по изменению внешности провинциальному мафиози. В палату проникает киллер и делает главе бандитов смертельный укол. Пациента пытается спасти молодой медбрат, которого играет Павел Прилучный, но тот отходит в мир иной. Парень убежден, что смерть мужчины наступила в результате его врачебной ошибки. И тогда друг советует ему выдать себя за сменившего внешность мафиози. Конечно же, новая роль перевернет жизнь молодого человека с ног на голову.

«Мне кажется, что «Форс-Мажор настолько нетрадиционный сериал, что станет прорывом для всего кинематографа. Ведь это первый российский комедийный остросюжетный боевик. В нем смешаны современный драйв и атмосфера таких картин, как «Операция Ы» или «Приключения Шурика». Юмор получился не пошлый, а добрый, человеческий и правильный. Поэтому я очень рад, что мне повезло сняться в этом проекте», — рассказал Павел Прилучный.

На экране зрители увидят заброшенный подвал старинного московского дома, который съемочная группа прозвала «пыточной», уличный цирк, построенный специально для сериала, и полеты на воздушном шаре. Картина, балансирующая между криминальной тематикой и легким юмором, без сомнения понравится зрителям НТВ.