Создательница «Ведьмака» выступила в защиту своего сериала

Так ожидаемый многими фанатами темного фэнтези сериал «Ведьмак» от Netflix вышел неоднозначным, пока профессиональные критики разносят его в пух и прах по непонятным причинам, простые смертные вполне довольны проектом и ставят ему высокие оценки на сайтах. Создательница сериала Лорен Хиссрич не осталась в стороне и вступила в диалог как с поклонниками, так и с критиками ее творения.

Женщина заявила, что слова критиков, которые посмотрели всего один эпизод но сделали выводы обо всем сезоне, ее мало волнуют. Зато она прислушивается к мнению настоящих фанатов, которые за день посмотрели все восемь эпизодов сериала, а после продолжают их пересматривать.

Больше всего Лорен расстроила рецензия портала Entertainment Weekly, в которой критик оценивающий сериал заявил, что пропустил несколько серий просто потому, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сериалы от Netflix.