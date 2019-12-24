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Создательница «Ведьмака» выступила в защиту своего сериала

По мнению Лорен Хиссрич, голоса критиков не заслуживают внимания.

Создательница «Ведьмака» выступила в защиту своего сериала
Генри Кавилл. Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Так ожидаемый многими фанатами темного фэнтези сериал «Ведьмак» от Netflix вышел неоднозначным, пока профессиональные критики разносят его в пух и прах по непонятным причинам, простые смертные вполне довольны проектом и ставят ему высокие оценки на сайтах. Создательница сериала Лорен Хиссрич не осталась в стороне и вступила в диалог как с поклонниками, так и с критиками ее творения.

Женщина заявила, что слова критиков, которые посмотрели всего один эпизод но сделали выводы обо всем сезоне, ее мало волнуют. Зато она прислушивается к мнению настоящих фанатов, которые за день посмотрели все восемь эпизодов сериала, а после продолжают их пересматривать.

Больше всего Лорен расстроила рецензия портала Entertainment Weekly, в которой критик оценивающий сериал заявил, что пропустил несколько серий просто потому, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сериалы от Netflix.

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Тэги:

"Ведьмак"Лорен ХиссричНовости киноСериалСериал "Ведьмак"сериалы Netflix
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Создательница «Ведьмака» выступила в защиту своего сериала
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