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Расплата за смерть: создатели «Ходячих мертвецов» раскошелятся на 8,6 млн долларов

Суд оценил гибель каскадера на съемочной площадке сериала именно в такую сумму.

Расплата за смерть: создатели «Ходячих мертвецов» раскошелятся на 8,6 млн долларов
Ходячие Мертвецы. Фото: instagram.com/amcthewalkingdead

Не все в порядке у создателей сериала «Ходячих мертвецов», рейтинг зрителей с каждым новым сезоном падает все ниже, а тут еще и суд потребовал выплатить более 8 миллионов долларов за смерть каскадера на съемочной площадке.

Трагедия произошла еще летом 2017 года, тогда 33-летний каскадер Бернекер упал с высоты шести метров на бетонный пол во время репетиции, выполняя один из трюков. Его тут же доставили в больницу, но врачи уже ничем не смогли помочь мужчине.

Родственники погибшего тогда подали в суд на компанию AMC Networks, отвечающую за выпуск телешоу. Игнорирование техники безопасности было главным обвинением. Жюри присяжных признало AMC Networks невиновной, тем не менее, потребовало, чтобы компания выплатила семье деньги.

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«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»AMC NetworksкаскадёрНовости киноСериал "Ходячие мертвецы"
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Расплата за смерть: создатели «Ходячих мертвецов» раскошелятся на 8,6 млн долларов
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