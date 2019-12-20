Сериалы

Никакой фантазии: названы худшие западные сериалы 2019 года

В антирейтинге лидируют картины, до боли похожие на хиты прошлых лет.

Никакой фантазии: названы худшие западные сериалы 2019 года
Сериал The I-Land. Фото: стоп-кадр из трейлера.

Западный рейтинговый портал Metacritic опубликовал топ худших сериалов 2019 года на основе оценок зрителей, которые были оставлены на сайте.

Возглавила его с рейтингом 7 из 100 картина от Netflix под названием The I-Land. На русский ее переводят, как «Земля I». О ней сказано, что на данный момент вышло всего семь эпизодов, но это худшее шоу, которое когда-либо транслировал известный стриминговый сервис. Сюжет похож на сериал Lost («Остаться в живых»): группа людей просыпается на тропическом острове, не помня, как они туда попали, а затем над ними начинают ставить различные эксперименты. Картину уже назвали «посмешищем Интернета».

Второе место и оценка в 27 из 100 достались сериалу The Hills: New Beginnings. Похоже, что его еще нет в русской локализации. Это продолжение хитового шоу MTV «Голливудские холмы», который выходил с 2006 по 2010 годы. Спустя десятилетие его решили обновить, но эксперимент вышел неудачный.

Третье место (33 из 100) получил фантастический сериал от Netflix «Другая жизнь». Действие происходит в космосе, женщина-астронавт и ее команда пытаются разгадать загадку инопланетного артефакта. Картину не раз критиковали за отсутствие вменяемой режиссуры и ужасный сценарий.

Добавим, что далее в рейтинге фигурируют новые сериалы The Masked Singer, «Видеть» с Джейном Момоа, «Почти семья» с Бриттани Сноу, «Покои», «Пляжный клуб Линдси Лохан», «Городской закон блефа» и «По правде говоря».

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Никакой фантазии: названы худшие западные сериалы 2019 года
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