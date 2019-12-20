Никакой фантазии: названы худшие западные сериалы 2019 года

В антирейтинге лидируют картины, до боли похожие на хиты прошлых лет.

Западный рейтинговый портал Metacritic опубликовал топ худших сериалов 2019 года на основе оценок зрителей, которые были оставлены на сайте.

Возглавила его с рейтингом 7 из 100 картина от Netflix под названием The I-Land. На русский ее переводят, как «Земля I». О ней сказано, что на данный момент вышло всего семь эпизодов, но это худшее шоу, которое когда-либо транслировал известный стриминговый сервис. Сюжет похож на сериал Lost («Остаться в живых»): группа людей просыпается на тропическом острове, не помня, как они туда попали, а затем над ними начинают ставить различные эксперименты. Картину уже назвали «посмешищем Интернета».

Второе место и оценка в 27 из 100 достались сериалу The Hills: New Beginnings. Похоже, что его еще нет в русской локализации. Это продолжение хитового шоу MTV «Голливудские холмы», который выходил с 2006 по 2010 годы. Спустя десятилетие его решили обновить, но эксперимент вышел неудачный.

Третье место (33 из 100) получил фантастический сериал от Netflix «Другая жизнь». Действие происходит в космосе, женщина-астронавт и ее команда пытаются разгадать загадку инопланетного артефакта. Картину не раз критиковали за отсутствие вменяемой режиссуры и ужасный сценарий.

Добавим, что далее в рейтинге фигурируют новые сериалы The Masked Singer, «Видеть» с Джейном Момоа, «Почти семья» с Бриттани Сноу, «Покои», «Пляжный клуб Линдси Лохан», «Городской закон блефа» и «По правде говоря».