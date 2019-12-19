В семье Марии Порошиной ожидается пополнение

Как рассказывает режиссер картины Александр Жигалкин, новый сезон порадует зрителей вереницей внезапных ситуаций, связанных с беременностью героини Полины. Разумеется, только юмором все не ограничится, будут и сцены, способные тронуть сердца и выжать слезу. Новы сезон обещает совместить в себе как забавные моменты, так и поучительные, жизненные.

Актриса Мария Порошина рассказала, что ее не пугает перспектива стать бабушкой и нянчить внуков. По ее словам, каждый человек со взрослыми детьми уже морально готов к появлению внуков. По словам женщины, в новом сезоне «Родителей» всех ее героев ждет период неизвестности и тревожности, который, в один прекрасный момент, перерастет в нечто большее.

Премьера нового сезона «Родителей» запланирована на 2020 год.