Создатели «Содержанок» назвали дату выхода второго сезона сериала

Создатели нашумевшего сериала «Содержанки» анонсировали выход второго сезона. Зрители смогут следить за жизнью полюбившихся героев с 30 января – первая серия по обыкновению появится на онлайн-платформе START, которая является эксклюзивным правообладателем. Новые эпизоды будут выходить по четвергам.

Отмечается, что своим присутствием в кадре аудиторию порадуют не только полюбившиеся Дарья Мороз, Софья Эрнст, Петр Скворцов и Ольга Сутулова. Среди новых лиц значатся такие фамилии, как Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий и Игорь Верник.

Режиссер Дарья Жук рассказала Teleprogramma.pro, что второй сезон ожидается более энергетически насыщенным и менее аскетичным. Создатели наполнили сюжет большей динамикой, сохранив при этом объем медитативных разговорных сцен.

«Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам, рассмотреть феномен мира содержанок. Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали. Юмора будет не меньше, и он трансформируется из сатиры в меланхолию», — отметила она.