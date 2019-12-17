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Создатели «Содержанок» назвали дату выхода второго сезона сериала

Новые эпизоды зрители смогут смотреть по четвергам.

Создатели «Содержанок» назвали дату выхода второго сезона сериала
Кадр из сериала "Содержанки"

Создатели нашумевшего сериала «Содержанки» анонсировали выход второго сезона. Зрители смогут следить за жизнью полюбившихся героев с 30 января – первая серия по обыкновению появится на онлайн-платформе START, которая является эксклюзивным правообладателем. Новые эпизоды будут выходить по четвергам.

Отмечается, что своим присутствием в кадре аудиторию порадуют не только полюбившиеся Дарья Мороз, Софья Эрнст, Петр Скворцов и Ольга Сутулова. Среди новых лиц значатся такие фамилии, как Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий и Игорь Верник.

Кадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала «Содержанки»

Режиссер Дарья Жук рассказала Teleprogramma.pro, что второй сезон ожидается более энергетически насыщенным и менее аскетичным. Создатели наполнили сюжет большей динамикой, сохранив при этом объем медитативных разговорных сцен.

«Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам, рассмотреть феномен мира содержанок. Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали. Юмора будет не меньше, и он трансформируется из сатиры в меланхолию», — отметила она.

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Тэги:

"Содержанки"«Содержанки-2»Дарья ЖукДарья МорозИгорь ВерникКонстантин БогомоловСофья Эрнст
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Создатели «Содержанок» назвали дату выхода второго сезона сериала
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