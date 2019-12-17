Мини-сериал «Кривое зеркало любви» покажут на ТВ перед Новым годом

Это история о двух подругах, чья жизнь сложилась абсолютно по-разному.

Вечером 21 декабря на канале «Россия 1» стартует мини-сериал о женской дружбе «Кривое зеркало любви».

По сюжету, две подружки после школы приезжают учиться в Москву. Только одна из них — мажорка и тусовщица, а вторая — «серая мышка», которой приходится подрабатывать, чтобы платить за обучение. Пока первая уезжает за границу с иностранцем, ее подруга выходит замуж за простого парня, потому что забеременела от него. Ребенок рождается больным, и горе-супруг бросает семью.

К счастью, малыша спасает талантливый врач, который начинает испытывать теплые чувства к его настрадавшейся матери. Хэппи энд? Как бы не так, это же русский сериал.

Главные роли исполнили Елена Полянская, Анастасия Епифанова и Дмитрий Соломыкин. Режиссер картины — Игорь Мужжухин, подаривший зрителям сериалы «Всегда говори «всегда», «Курортный роман», «Двойная жизнь» и «Такая, как все». Премьера — 21 декабря в 21:00.