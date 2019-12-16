Сценарист сериала «След» рассказал о судьбе главных героев проекта

Эжен Щедрин признался, что вся команда хочет, чтобы глава ФЭС Рогозина и ее заместитель Круглов были вместе.

Один из создателей сериала «След» Эжен Щедрин рассказал об успехе проекта и ответил на главный вопрос: будут ли вместе глава ФЭС Рогозина и ее заместитель Круглов?

Щедрин отмечает, что изначально планировалось назвать сериал «Главная улика». Это связано со спецификой каждой серии, главные герои всегда находят одну единственную зацепку, которая помогает выйти на след преступника. Но позже Константин Эрнст придумал другое название, которое оказалось «гораздо более яркое, точное, эффектное».

«Главный вопрос, когда между Рогозиной и Кругловым растает лед… Мы тоже с нетерпением этого ждем, но так бывает в жизни…» — говорит Щедрин 5-tv.ru.

Создатель признается, что не приемлет понятий «вдохновение», «муза», только «работа», «технология», «ответственность».

«Коллективный мозг, технология и разработанные правила формата помогут и приведут к результатам. Поэтому надо добросовестно делать свое дело, учиться и делать», — заключает сценарист.