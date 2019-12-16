Стало известно, почему Анатолий Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Сериал «Сваты» выходит на экраны с 2008 года. Одну из главных ролей, Юрия Ковалева, несколько сезонов играл Анатолий Васильев. По сюжету, его герой умирает из-за болезни. Поэтому после четвертого сезона актер больше не снимался в картине.

Отмечалось, что у Васильева была на это веская причина. У него разгорелся конфликт с коллегой по съемочной площадке Федором Добронравовым. Ему хотелось, чтобы в сериале было больше драматизма и меньше юмора, но Добронравов с ним не согласился. В итоге Васильев покинул проект и не интересовался его дальнейшей судьбой.

Но на днях стало известно, что зрители снова увидят актера уже в седьмом сезоне «Сватов». Многие удивились этой новости, так как он не принимал участие в съемках новых серий. К тому же, его персонаж умер. Все стало на свои места, когда выяснилось, что на самом деле Анатолий Александрович не возвращался в проект. Просто герои сериала будут его вспоминать в некоторых эпизодах нового сезона. В кадрах с воспоминаниями зрители и увидят артиста, об этом пишет Inforeactor.

Добавим, что в последнее время вокруг сериала «Сваты» появляется много слухов и разных новостей. Так, в октябре стало известно, что исполнитель роли Митяй актер Николай Добрынин решил больше не сниматься в этой картине. Ему не понравился ни его персонаж, ни сценарий. Также появлялись сообщения, что проекту придется сменить название и что его хотят запретить на Украине. Поклонники и вовсе были расстроены, когда съемки были приостановлены. Но в итоге премьера седьмого сезона все же состоится.

По некоторым данным, в новых сериях полюбившиеся герои также отправятся в прошлое. Не насовсем, и не в одно конкретное время. Один из эпизодов будет посвящен молодой Валентине.