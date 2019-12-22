Вымышленный город: как снимали четвертый сезон популярного сериала «Нюхач» 

Формат «Нюхач» продали крупнейшему французскому бродкастеру TF1, а это значит, что сериал увидят в 30 франкоговорящих государствах мира. Кроме того, его адаптировали в Японии. А американский сервис Netflix в мае 2019 года выложил «Нюхача» в своей библиотеке.

Оно и понятно: детектив с идеально снятой «стерильной» картинкой, загадочным сюжетом и еще более таинственным главным героем, способным в буквальном смысле вынюхивать след преступника, — это то, что манит любого зрителя. Да и производители на проект не скупятся. Производство одной серии «Нюхача», по признанию создателей, обходится в полмиллиона долларов (более 31 миллиона рублей).

Структура сюжета, как уже заметили зрители, посмотревшие первые серии нового сезона, принципиально не меняется. Главный герой, безымянный Нюхач (Кирилл Кяро), обладает мегачувствительным обонянием. Именно поэтому он и консультирует Специальное бюро расследований (аналог СКР) по самым безнадежным глухарям. Каждый раз Нюхач приезжает на место преступления, как на бенефис. И начинает блистать: тут понюхал, закрыл глаза, подумал, потом взял след и начал распутывать, казалось бы, мертвое дело. Разумеется, ценой такого дара стала полная несостоятельность в личной жизни. И так из серии в серию. Но что-то же должно меняться! Тогда что же?

Во-первых, сценарий. В четвертом сезоне авторы постарались максимально развить линии всех остальных героев. Например, в одном из убийств всерьез подозревают давнего коллегу Нюхача, начальника первого отдела СБР Виктора Лебедева (Иван Оганесян). В это время судмедэксперт СБР Ирина (Агне Грудите) начнет собственное расследование.

Во-вторых, локации. Четвертый сезон сериала снимали в Киеве и родном для Кирилла Кяро Таллине — именно там в оборот взяли заброшенное бетонное здание Горхолла. Этот культурно-спортивный комплекс был выстроен к Олимпиаде-80 для проведения парусных регат, но теперь пуст и при определенном ракурсе выглядит невероятно зловеще и привлекательно для киносъемок.

В-третьих, режиссер и сценарист Артем Литвиненко впервые заявил концепцию Sniffer-City (можно перевести как Нюхач-город). Поскольку главный герой сериала выдуман, действие проекта тоже происходит в вымышленном городе. Так формируется некая комиксовая среда и атмосфера сериала.

— Это не Киев, не Минск, не Астана и не Москва — у нас свой мегаполис, как Готэм, но только не такой мрачный, — объясняет Литвиненко.