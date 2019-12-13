Вот и сказке конец: Marvel Television закрывается

Совсем не радостная предновогодняя новость поступила из мира телесериалов. Подразделение Marvel Television, работавшее буквально над всеми проектами про супергероев, будет закрыто. Студия успела подарить зрителям такие сериалы как Агент Картер, Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж, Железный кулак, Легион, Каратель. По сообщению издания Deadline, глава Джеф Лоуб и большая часть сотрудников покинут компанию.

Стоит отметить, что слухи о закрытии уже давно стали правдой, большинство продолжений успешных проектов было отменено, а в данный момент студия работает над «Беглецами» и «Агентами «Щ.И.Т.», которые скоро получат финальные сезоны и тоже уйдут в небытие. Не стоит сильно переживать, ведь самые успешные проекты и популярные герои не пропадут, просто выпускать их будет команда Кевина Файги, которые отвечает за киновселенную Marvel. И разумеется, выходить новые проекты будут уже не на Netflix, а на сервисе Disney+.