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В ожидании шедевра: Генри Кавилл вслух прочел «Ведьмака»

Актер расположился в кожаном кресле и по-настоящему наслаждался произведением.

В ожидании шедевра: Генри Кавилл вслух прочел «Ведьмака»
Генри Кавилл. Фото: Lee Sang-Ho/Xinhua

Похоже, что актер Генри Кавилл решил максимально вжиться в роль своего нового персонажа, ведьмака Геральта из Ривии, а Netflix всеми доступными способами старается рассказать о скором выходе новинки максимальному числу зрителей. В минувший четверг на официальном Youtube-канале видеосервиса появился ролик, в котором актер, сидя в кожаном кресле, вслух читает первый рассказ в цикле о ведьмаке «Последнее желание». Время от времени появляется музыкальное сопровождение, а зрителям показывают свежие кадры из сериала.

Также стало известно, что в продажу поступит новое издание книжной серии, но уже с главными героями сериала на обложке. Такой ход далеко не нов, с каждой новой экранизацией книги букинистические магазины оказываются буквально завалены новыми изданиями старых книг, в которых из новинок разве что только обложка.

Напомним, премьера сериала намечена на 20 декабря, в этот же день выйдут и новые «Звездные войны».

 

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"Ведьмак"NetflixГенри КавиллНовости google
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В ожидании шедевра: Генри Кавилл вслух прочел «Ведьмака»
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