В ожидании шедевра: Генри Кавилл вслух прочел «Ведьмака»

Похоже, что актер Генри Кавилл решил максимально вжиться в роль своего нового персонажа, ведьмака Геральта из Ривии, а Netflix всеми доступными способами старается рассказать о скором выходе новинки максимальному числу зрителей. В минувший четверг на официальном Youtube-канале видеосервиса появился ролик, в котором актер, сидя в кожаном кресле, вслух читает первый рассказ в цикле о ведьмаке «Последнее желание». Время от времени появляется музыкальное сопровождение, а зрителям показывают свежие кадры из сериала.

Также стало известно, что в продажу поступит новое издание книжной серии, но уже с главными героями сериала на обложке. Такой ход далеко не нов, с каждой новой экранизацией книги букинистические магазины оказываются буквально завалены новыми изданиями старых книг, в которых из новинок разве что только обложка.

Напомним, премьера сериала намечена на 20 декабря, в этот же день выйдут и новые «Звездные войны».